भारत

'अस्सी' केवल फिल्म नहीं, एक आईना है... उस समाज का जिसने रेप और विक्टिम शेमिंग को नॉर्मल मान लिया है

Film Assi: तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की नई मूवी आई है, जिसका नाम 'अस्सी' है, जो कहती है इंडिया में रोज 80 बलात्कार होते हैं. हम बड़ी आसानी से इस कड़वे सच को झुठला देते हैं.

Latest News

Shruti Agrawal

Updated : Feb 24, 2026, 06:10 PM IST

'अस्सी' केवल फिल्म नहीं, एक आईना है... उस समाज का जिसने रेप और विक्टिम शेमिंग को नॉर्मल मान लिया है

Film Assi

तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की नई मूवी आई है, जिसका नाम 'अस्सी' है, जो कहती है इंडिया में रोज 80 बलात्कार होते हैं. हम बड़ी आसानी से इस कड़वे सच को झुठला देते हैं. रेप की खबर अखबार के पहले पन्ने से हटकर बीच के किन्ही पन्नों में गुम होने लगी है. ये समाज हमारा बनाया हुआ ही है, आखिर हम ही हैं जो महिलाओं के आत्मसम्मान के प्रति इतने संवेदनहीन हैं.

अस्सी फिल्म की टेग लाइन है, और वो रात को घर नहीं लौटी. कड़वी सच्चाई ये है कि गहरी रात ही नहीं दिन के उजाले में भी एक्स क्रोमोसोन , चाहे वो छह माह की हो या साठ साल की, सुरक्षित नहीं है. नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में रेप के कुल 31677 मामले दर्ज हुए हैं. रोज तकरीबन 86 बलात्कार. हर 16-17 मिनिट में एक रेप और किसी के माथे पर शिकन नहीं. निर्भया कांड के बाद बड़े बड़े वादे-दावे किए गए लेकिन सब सिफर, आखिर क्यों? क्यों नहीं हम अपने देश को आधी आबादी को सुरक्षित, सम्मानित जीवन नहीं दे पा रहे? 

सच्चाई ये है कि हमने-हमारे समाज ने रेप को न्यू नॉर्मल मान लिया है. रेप विक्टम का साथ देने कोई नहीं आता लेकिन रेपिस्ट को बचाने उसके किए जघन्य अपराध को छिपाने कई चेहरे सामने आ जाते हैं. सिर्फ 2014 में मुलायम सिंह द्वारा बोले बयान पर मत अटकिए कि ‘लड़कों से गलती हो जाती है, रेप के लिए फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए’. हमारे नेता जिनके पीछे हम भेड़चाल चलते हैं, जरा उनके ही बोल देख लीजिए, एक नहीं अनेक मिलेंगे. बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने कहा था, ‘कई केस साजिश या आपसी संबंध के भी होते हैं’. वहीं टी राजा ने कहा , ‘पश्चिम संस्कृति रेप का कारण है’. मोहन भागवत कहते हैं, ‘रेप भारत में नहीं इंडिया में होते हैं’. 

बयानों का सिलसिला यही नहीं रुकता, हमारे देश में रेप के मामले में जितनी विक्टम शेमिंग की जाती है. ये विक्टम शेमिंग भी समाज के ऊपरी वर्ग से नीचे की तरफ आती है. उत्तराखंड के नेता बंशीधर भगत का बयान था, ‘महिलाएं फटी जींस पहनेंगी तो अपराध बढेंगे ही’. वहीं मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, ‘महिलाएं मर्यादा में रहेंगी तो बलात्कार नहीं होंगे’. कांग्रेस सासंद अभिजीत मुखर्जी तो पीड़िताओं के लिए आवाज उठाने वालों को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूके, उनका विवादित बायान था कि ‘कैंडल मार्च करने वाली डेंटेड-पेंटेड महिलाएं हैं’. 

ये बयान वास्तविकता में महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को स्पष्ट करते हैं. आम लोगों की चुप्पी इस नजिरिए को सही साबित करने पर तुली हुई है. एक 6 माह की बच्ची किस तरह अपराधी को उकसा सकती है, ये समझ के परे हैं, लेकिन हमने समाज ही ऐसा बना दिया है कि हर पास से गुजरती महिला के कपड़ों को देखकर उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलना अपना अधिकार समझने लगे हैं. विक्टम शेमिंग का ये दौर यूं ही चलता रहा तो रेप न्यू नॉर्मल है. जघन्य घटनाओं का सिलसिला रुकने वाला नहीं हैं. अस्सी... छियासी का ये आकड़ा कब सौ या उससे ज्यादा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा. इस सिलसिले पर रोक लगानी है, तो सबसे जरुरी है विक्टम शेमिंग बंद की जाए. यदि पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं नामुकिन होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

