विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या बदलेंगे केंद्र के समीकरण, बंगाल की जीत क्यों है बीजेपी के लिए 'प्राणवायु'?

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल बंगाल की राजनीति को ही नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित करेगी. यह 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी का सेमीफाइनल साबित होगा.

पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे जो आए हैं, वे पूरे देश की राजनीति की फिजा बदलने वाले हैं. इन चुनाव परिणामों ने सभी राज्यों को चौंका दिया है. बंगाल में भाजपा का शासन आना केवल बंगाल की राजनीति को ही नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित करेगा. यही बात तमिलनाडु और केरल के चुनाव नतीजों पर भी लागू होती है.

इन पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी) में कुल 116 लोकसभा सीटें हैं, जो कुल 543 लोकसभा सदस्यों का लगभग 21 प्रतिशत है. इन नतीजों से राज्यसभा में भी भाजपा और एनडीए की संख्या बढ़ेगी. बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे भाजपा को नई प्राणवायु प्रदान करेंगे. एंटी-इनकंबेंसी, युवा-महिला वोट और नए चेहरों का आकर्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा.

इन 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे बदलती भारतीय राजनीति की ओर साफ इशारा कर रहे हैं- जैसे क्षेत्रीय दलों की कमजोरी, नए चेहरों और पार्टियों का उदय, मतदाताओं का एंटी-इनकंबेंसी रुझान और राष्ट्रीय दलों (खासकर भाजपा) का विस्तार. पिछले 49 साल में यह पहली बार हो रहा है कि किसी भी राज्य में अब वामपंथियों की सरकार नहीं बची है.

ये नतीजे मोमेंटम, गठबंधनों, राज्यों की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों को आकार देंगे. शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी बढ़त, तमिलनाडु में टीवीके का उभार, केरल में यूडीएफ/कांग्रेस की आगे बढ़त, असम में भाजपा की मजबूत स्थिति और पुडुचेरी में एनडीए की बढ़त दिख रही है. ये ट्रेंड्स 2029 के लिए कई बड़े संकेत देते हैं.

पश्चिम बंगाल: भाजपा की बड़ी बढ़त बहुत महत्वपूर्ण है. बंगाल से 42 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं (तीसरा सबसे बड़ा राज्य). यहां भाजपा का कब्जा 2029 में एनडीए को मजबूत बहुमत की ओर ले जा सकता है. ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी इसका असर पड़ेगा.



तमिलनाडु: फिल्म स्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है. द्रविड़ पार्टियों (द्रमुक और एआईएडीएमके) का 60 साल पुराना दबदबा टूटता दिख रहा है. बिना पुरानी संगठनात्मक ताकत के एक नए गैर-परिवारवादी चेहरे का उदय द्रविड़ राजनीति के लिए बड़ा झटका है. परिवारवाद और पुरानी क्षेत्रीय पहचानों (द्रविड़, वाम) पर सवाल उठने लगे हैं.

केरल: कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के आगे आने से कांग्रेस की वापसी का रास्ता खुला है. वामपंथी सरकारों का चक्र टूटना और कांग्रेस का पुनरुत्थान खासतौर पर तब आश्चर्यजनक है जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कमजोर दिख रही है.

असम: हिमंता बिस्वा सरमा तीसरा टर्म की ओर बढ़ रहे हैं. यह अपेक्षित था, लेकिन समग्र तस्वीर में भाजपा की मजबूती को और रेखांकित करता है.

इन राज्यों से कुल 51 राज्यसभा सीटें हैं. इन नतीजों के बाद होने वाले राज्यसभा चुनावों में एनडीए दो-तिहाई बहुमत (163) के करीब पहुंच सकता है, जो संवैधानिक संशोधनों (जैसे डिलिमिटेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि) के लिए जरूरी है.

क्या 2029 लोकसभा चुनाव पर होगा असर?

पश्चिम बंगाल में हार से ममता बनर्जी का कद राष्ट्रीय विपक्ष में घटेगा. टीएमसी, डीएमके और वामपंथी दलों की स्थिति कमजोर होगी. ये नतीजे एनडीए को मजबूत बनाएंगे और विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन को पुनर्गठन के लिए मजबूर करेंगे. यह 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी का सेमीफाइनल साबित होगा.