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बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

Assembly Elections Results 2026: 4 मई को भारत की राजनीति के लिए काफी बड़ा और अहम दिन होगा. क्योंकि सोमवार 4 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 03, 2026, 11:24 PM IST

बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

assembly elections 2026

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Assembly Elections Results 2026: 4 मई को भारत की राजनीति के लिए काफी बड़ा और अहम दिन होगा. क्योंकि सोमवार 4 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे. इन राज्यों की 823 सीटों की मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है. अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी के सिर ताज सजने वाला है?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग दो चरण में हुई थी. पहला चरण गुरुवार 23 अप्रैल और दूसरा चरण बुधवार 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई थी. वहीं अब सोमवार 4 मई को इसके नतीजे आएंगे. मतदाताओं ने अपनी मनपसंद पार्टियों को वोट दे दिया है, जो ईवीएम (EVM) में बंद है. अब 4 मई को सुबह 8 बजे से इसकी मतगणना होगी. 

बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी ड्रामा

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगहों पर तनाव, पुनर्मतदान और ईवीएम को लेकर विवाद भी देखने को मिले. पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी ड्रामा देखने को मिला है. हालांकि कुछ जगहों पर दोबारा वोटिंग का भी फैसला लिया गया था. पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल काफी गरमा गया है. अलग-अलग एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है. इस बार सत्ताधारी पार्टी को कड़ी चुनौती मिल सकती है. ऐसे में बंगाल के रिजल्ट पर सभी की नजरे हैं. 

तमिलनाडु में एग्जिट पोल ने सभी को चौंकाया

तमिलनाडु की राजनीति पर भी लोगों की नजरे हैं, जहां सत्ताधारी सरकार ने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की लगातार कोशिश की. वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सरकार ने मौजूदा सरकार को कड़ी टक्कर दी है. एग्जिट पोल के अनुसार, तमिलनाडु में भी सरकार बदल सकती है और नई सरकार बनने का अनुमान है. 

केरल में बरकारार रहेगी मौजूदा सरकार?

केरल में हमेशा से देखा गया है कि यहां की सत्ता में परिवर्तन हुआ है. एग्जिट पोल के अनुसार, काफी तगड़े बदलाव हो सकते हैं. विपक्षी गठबंधन केरल में खेल कर सकती है. लेकिन मौजूदा सरकार भी काफी मजूबत नजर आ रहा है. हालांकि 4 मई को ही पता लगेगा कि केरल में किसकी सरकार बनने वाली है. 

असम में एकतरफा होंगे नतीजे

असम में मौजूदा सरकार का एकतरफा पलड़ा भारी नजर आ रहा है. अलग-अलग एग्जिट पोल में सत्ताधारी सरकार को ही सत्ता में वापसी करते हुए दिखा रहा है. अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका भी होगा. लेकिन विपक्षी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और नतीजों के बाद कुछ बदलाव हो सकते हैं. 

पुडुचेरी में मुकाबला दिलचस्प

छोटा राज्य होने के बाद भी पुडुचेरी पर सभी की नजरे बनी हुई हैं. एग्जिट पोल के अनुसार, मौजूदा गठबंधन सरकार दोबारा सरकार बना सकती है. लेकिन इस राज्य में विपक्षी भी पीछे नहीं है. इसलिए पुडुचेरी पर भी लोगों की नजरे बनी हुई हैं. 

सुबह कितने बजे से होगी मतगणना?

विधानसभा चुनाव 2026 में मतगणना सोमवार 4 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. मतगणना के लिए सभी राज्यों में सुरक्षा को बढ़ा दिया दिया है. इतना ही नहीं, काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. इसके अलावा ईवीएम मशीनों को भी सुरक्षित कर दिया गया है. हालांकि हर चुनाव की तरह इस चुनाव में एग्जिट पोल से भी तस्वीर सामने आ गई है. लेकिन असली नतीजे काफी अलग भी हो सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना भी है. 

महिलाओं की रिकॉर्डतोड़ संख्या

इस चुनाव में महिलाओं पर सभी की नजरे हैं. क्योंकि इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा रही. तमिलनाडु में महिला उम्मीदवारों की रिकॉर्डतोड़ संख्या देखने को मिली. इससे आने वाले वक्त में महिलाओं की भूमिका और भी ज्यादा मजबूत होगी. इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है. क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार बनाना अहम नहीं है, बल्कि इस बार चुनाव से देश की राजनीति की दिशा भी तय होगी. 

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