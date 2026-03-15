FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

‘अपना घर आश्रम’ के 12वें वार्षिकोत्सव में पहुंची CM रेखा गुप्ता, कहा हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी मदद

‘अपना घर आश्रम’ के 12वें वार्षिकोत्सव में पहुंची CM रेखा गुप्ता, कहा हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी मदद

Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

Homeभारत

भारत

Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

Assembly Election 2026 Dates: देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. किस राज्य में कब मतदान होगा और नतीजे कब आएंगे जानिए पूरा शेड्यूल.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 15, 2026, 05:34 PM IST

Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

assembly elections 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Assembly Election Date of 5 States: भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार (15 मार्च) को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में दो चरणों  23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. वहीं, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में एक चरण में मतदान कराया जाएगा. वहीं, सभी चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 4 मई को एक साथ मतगणना होगी.

दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विकेक जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का शेड्यूल घोषित किया. CEC ने बताया कि इन पांचों राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल 824 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. इसके लिए करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान को सुरक्षित और पारदर्शिता से कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी. चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.

पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव

पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी. पिछली बार यानी 2021 विधानसभा चुनाव में 8 चरणों में मतदान हुआ था. राज्य में कुल 294 सीटें हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पिछले बार 213 सीटें पर प्रचंड जीत हासिल की थी और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुईं. इस मुकाबला थोड़ा कड़ा है. बिहार के बाद बीजेपी की नजर ममता के किले को ढहाने की है. जिसके लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है.

इन राज्यों में एक चरण में चुनाव

  • तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान
  • असम में एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग
  • केरल में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव
  • केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान
  • इन सभी राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी.

असम में बीजेपी-NDA की कांटे की टक्कर
असम में 126 राज्य विधानसभा सीटों के लिए मौजूदा BJP की NDA सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा. केरल की 140 सीटों के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के बीच कांटे की टक्कर है. इस बीच BJP की अगुवाई वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) भी दोनों गठबंधनों से मुकाबला करने के लिए मैदान में है. BJP केरल में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि उसके सहयोगी भारत धर्म जन सेना (BDJS) और ट्वेंटी20 के गठबंधन के हिस्से के रूप में बाकी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar Effects: इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
MORE
Advertisement