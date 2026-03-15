Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

Assembly Election 2026 Dates: देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. किस राज्य में कब मतदान होगा और नतीजे कब आएंगे जानिए पूरा शेड्यूल.

Assembly Election Date of 5 States: भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार (15 मार्च) को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में दो चरणों 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. वहीं, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में एक चरण में मतदान कराया जाएगा. वहीं, सभी चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 4 मई को एक साथ मतगणना होगी.

दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विकेक जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का शेड्यूल घोषित किया. CEC ने बताया कि इन पांचों राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल 824 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. इसके लिए करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान को सुरक्षित और पारदर्शिता से कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी. चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.

पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव

पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी. पिछली बार यानी 2021 विधानसभा चुनाव में 8 चरणों में मतदान हुआ था. राज्य में कुल 294 सीटें हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पिछले बार 213 सीटें पर प्रचंड जीत हासिल की थी और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुईं. इस मुकाबला थोड़ा कड़ा है. बिहार के बाद बीजेपी की नजर ममता के किले को ढहाने की है. जिसके लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है.

इन राज्यों में एक चरण में चुनाव

तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान

असम में एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग

केरल में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान

इन सभी राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी.

असम में बीजेपी-NDA की कांटे की टक्कर

असम में 126 राज्य विधानसभा सीटों के लिए मौजूदा BJP की NDA सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा. केरल की 140 सीटों के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के बीच कांटे की टक्कर है. इस बीच BJP की अगुवाई वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) भी दोनों गठबंधनों से मुकाबला करने के लिए मैदान में है. BJP केरल में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि उसके सहयोगी भारत धर्म जन सेना (BDJS) और ट्वेंटी20 के गठबंधन के हिस्से के रूप में बाकी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है.

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