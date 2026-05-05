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सिर्फ 1 वोट से जीता चुनाव! कौन है ये उम्मीदवार, जिसने बड़े मंत्री को दी शिकस्त

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सबको चौंका दिया है. टीवीके (TVK) जहां 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वहीं इस चुनाव में सिर्फ एक वोट से हुई हार ने साबित कर दिया है कि चुनाव में हर एक वोट की कीमत कितनी अहम होती है.

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Gaurav Barar

Updated : May 05, 2026, 11:09 AM IST

सिर्फ 1 वोट से जीता चुनाव! कौन है ये उम्मीदवार, जिसने बड़े मंत्री को दी शिकस्त
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने न केवल राज्य की सियासत को पूरी तरह बदल दिया है, बल्कि लोकतंत्र की उस ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है जहां एक वोट की कीमत सरकारें गिराने और बनाने का दम रखती है. इस बार के चुनाव परिणामों ने जहां एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय पर मुहर लगाई, वहीं एक ऐसी सीट भी चर्चा में आ गई जिसने हार और जीत की परिभाषा को महज एक अंक में समेट दिया.

टीवीके (TVK) का 'क्लीन स्वीप' 

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित होने के बाद, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने इतिहास रच दिया है. राजनीति के मैदान में अपनी पहली बड़ी परीक्षा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचने और सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया.

दशकों से चली आ रही द्रविड़ राजनीति की द्विध्रुवीय व्यवस्था को तोड़ते हुए टीवीके ने राज्य में एक नए युग की शुरूआत की है. इस मुकाबले में सत्तारूढ़ डीएमके (DMK) 59 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि एआईएडीएमके (AIADMK) को 47 सीटों से संतोष करना पड़ा. वहीं, कांग्रेस को 5 और पीएमके को 4 सीटें हासिल हुईं.

तिरुप्पत्तूर की रोमांचक जंग

इन चुनाव परिणामों के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट. यहां का मुकाबला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. इस सीट पर राज्य के कद्दावर नेता और सहकारिता मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन (DMK) का मुकाबला सीनिवास सेतुपति आर (TVK) से था. 

जब एक वोट ने पलटी किस्मत

जब मतगणना के अंतिम दौर के नतीजे आए, तो चुनाव आयोग के अधिकारी भी हैरान रह गए. टीवीके के सेतुपति को कुल 83,375 वोट मिले, जबकि मंत्री पेरियाकरुप्पन उनके ठीक पीछे रह गए. जीत और हार का अंतर महज 1 वोट रहा. यह नतीजा भारतीय चुनावी इतिहास के सबसे करीबी मुकाबलों में दर्ज हो गया है.

Tamil Nadu Election 2026

एक वोट की कीमत और लोकतंत्र का सबक

मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन जैसे अनुभवी राजनेता की एक वोट से हार ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में कोई भी अजेय नहीं है. यह परिणाम उन लोगों के लिए एक कड़ा जवाब है जो यह सोचते हैं कि उनके एक अकेले वोट से क्या फर्क पड़ेगा. तिरुप्पत्तूर की जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में मतदाता का एक-एक फैसला कितना निर्णायक हो सकता है.

अंतिम समय तक चली खींचतान के बाद जैसे ही चुनाव अधिकारी ने मात्र 1 वोट से सेतुपति की जीत की घोषणा की, टीवीके खेमे में जश्न का माहौल बन गया, वहीं डीएमके के लिए यह हार एक बड़े सदमे की तरह रही.

राज्य की नई सियासी तस्वीर

टीवीके की इस अप्रत्याशित सफलता ने यह साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव की ओर देख रही है. 108 सीटों के साथ विजय की पार्टी ने न केवल सत्ता की चाबी अपने पास रखी है, बल्कि विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है.

यह चुनाव परिणाम आने वाले कई वर्षों तक दो वजहों से याद किया जाएगा. पहला, टीवीके का वह तूफान जिसने स्थापित किलों को ढहा दिया, और दूसरा, वह एक वोट जिसने एक मंत्री को सत्ता से बाहर कर दिया और एक नए चेहरे को विधानसभा भेज दिया. तमिलनाडु की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है, जहां युवा नेतृत्व और जमीनी स्तर पर एक-एक मतदाता की अहमियत सबसे ऊपर नजर आ रही है.

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