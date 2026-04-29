FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ममता बनर्जी के गढ़ में BJP की सेंध? चौंकाने वाले हैं पश्चिम बंगाल के 6 में से 5 एग्जिट पोल्स के नतीजे

ममता बनर्जी के गढ़ में BJP की सेंध? चौंकाने वाले हैं पश्चिम बंगाल के 6 में से 5 एग्जिट पोल्स के नतीजे

पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार: 7 में 6 Exit Polls में जीत रही BJP, क्या सिमट जाएगी TMC?

पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार: 7 में 6 Exit Polls में जीत रही BJP, क्या सिमट जाएगी TMC?

Exit Polls 2026: बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसके सिर सजेगा ताज? पढ़िए 5 राज्यों के एग्जिट पोल नतीजे

बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसके सिर सजेगा ताज? पढ़िए 5 राज्यों के एग्जिट पोल नतीजे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे

प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे

भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा कौन-से हैं? एक जगह तो ₹79,000 रुपये में बनती है पास

भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा कौन-से हैं? एक जगह तो ₹79,000 रुपये में बनती है पास

2031 तक लग्जरी कार से भी महंगा होगा एक तोला सोना! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, जर्मन बैंक की बड़ी भविष्यवाणी

2031 तक लग्जरी कार से भी महंगा होगा एक तोला सोना! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, जर्मन बैंक की बड़ी भविष्यवाणी

Homeभारत

भारत

Exit Polls 2026: बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसके सिर सजेगा ताज? पढ़िए 5 राज्यों के एग्जिट पोल नतीजे

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान हो चुका है. अब एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं, जानिए पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी?

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Apr 29, 2026, 07:20 PM IST

Exit Polls 2026: बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसके सिर सजेगा ताज? पढ़िए 5 राज्यों के एग्जिट पोल नतीजे
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग का शोर अब थम चुका है. मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हर तरफ बस एक ही सवाल है- इन राज्यों में इस बार किसकी सरकार बनेगी? जनता ने अपनी पसंद ईवीएम में कैद कर दी है, जिसका अंतिम फैसला तो 4 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले आज आ रहे एग्जिट पोल के नतीजे सियासी पारे को बढ़ाने वाले हैं.

Assam Exit Poll: असम एक्जिट पोल 

Zeenia Exit poll: असम-  डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से Zee News की AI एंकर Zeenia चुनावी रुझानों का गहन विश्लेषण पेश की है, ज़ीनिया के अनुसार असम में Zee News के AI EXIT POLL में BJP+ को 80-86, Cong+ को 29-35 और अन्य को 8-13 सीटों मिलने का अनुमान है.

West Bengal Exit Poll- पश्चिम बंगाल एक्जिट पोल 

Zeenia Exit poll: Zee News के AI EXIT POLL के अनुसार, पश्चिम बंगाल में BJP को 144-160 और TMC को 129-145 सीटें मिलने का अनुमान है. 

बंगाल में कांटे की टक्कर 

इस बार सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर हैं, जहां विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं. सत्ता की चाबी पाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 148 सीटों की जरूरत होगी. बंगाल में इस साल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जिसे देखते हुए टीएमसी और बीजेपी, दोनों ही दल अपनी-अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और एग्जिट पोल के नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं.

अन्य राज्यों का गणित 

सिर्फ बंगाल ही नहीं, बाकी राज्यों में भी बहुमत का आंकड़ा काफी दिलचस्प है. असम की 126 सीटों पर सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत है. वहीं, दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु में 234 सीटों का मुकाबला है, जहां बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए. केरल की 140 सीटों पर सत्ता पाने के लिए 71 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा, जबकि छोटे से पुडुचेरी में 30 सीटों पर ही फैसला होना है.

जब एग्जिट पोल के दावे हुए थे फेल

एग्जिट पोल को लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है कि क्या ये सही साबित होंगे? अगर हम 2021 के बंगाल चुनावों की बात करें, तो ज्यादातर एजेंसियों के अनुमान धरे के धरे रह गए थे. उस समय 'जन की बात' ने बीजेपी को 185 सीटों तक मिलने की भविष्यवाणी की थी, वहीं 'एक्सिस माई इंडिया' ने बीजेपी और टीएमसी के बीच बराबरी का मुकाबला बताया था.

सी-वोटर ने जरूर टीएमसी की बढ़त का इशारा किया था, लेकिन जब असली नतीजे आए, तो वे इन सभी अनुमानों से बिल्कुल अलग और ममता बनर्जी के पक्ष में रहे. एग्जिट पोल भले ही अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन ये हवा का रुख भांपने में मदद जरूर करते हैं. आज आने वाले ये अनुमान न केवल राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज करेंगे, बल्कि आम जनता को भी 4 मई के नतीजों से पहले एक ट्रेलर दिखा देंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे
प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे
भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा कौन-से हैं? एक जगह तो ₹79,000 रुपये में बनती है पास
भारत के 5 सबसे महंगे टोल प्लाजा कौन-से हैं? एक जगह तो ₹79,000 रुपये में बनती है पास
2031 तक लग्जरी कार से भी महंगा होगा एक तोला सोना! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, जर्मन बैंक की बड़ी भविष्यवाणी
2031 तक लग्जरी कार से भी महंगा होगा एक तोला सोना! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, जर्मन बैंक की बड़ी भविष्यवाणी
Hair Care Tips: क्या वाकई गुड़हल का फूल ऐसे लगाने से दोबारा उगने लगते हैं बाल? ट्राई करके देखें ये नुस्खा
क्या वाकई गुड़हल का फूल ऐसे लगाने से दोबारा उगने लगते हैं बाल? ट्राई करके देखें ये नुस्खा
Highly Successful: सक्सेसफुल लोगों की पहचान होती हैं ये आदतें, इसमें ही छिपा है सफलता का मंत्र
Highly Successful: सक्सेसफुल लोगों की पहचान होती हैं ये आदतें, इसमें ही छिपा है सफलता का मंत्र
MORE
Advertisement
धर्म
Mahalakshmi Temple: इस मंदिर में जाते ही सोने चांदी से भर जाती है भक्तों की झोली, घर लौटते-लौटते रंक से बन जाते हैं राजा
इस मंदिर में जाते ही सोने चांदी से भर जाती है भक्तों की झोली, घर लौटते-लौटते रंक से बन जाते हैं राजा
30 अप्रैल या 1 मई, किस दिन है बुद्ध पूर्णिमा? जानें चांद निकलने का सटीक समय क्या है
30 अप्रैल या 1 मई, किस दिन है बुद्ध पूर्णिमा? जानें चांद निकलने का सटीक समय क्या है
Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
Numerology: कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा दिलों से खेलता है? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर 
कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा दिलों से खेलता है? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर
Horoscope 28 April 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement