Assembly Election 2026: बंगाल की 152 और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग जारी, बूथों पर लगी वोटर्स की भीड़

Assembly Election 2026: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग जारी है. बंगाल में पहले चरण की वोटिंग की तहत 152 सीटों पर मतदान हो रही हैं, वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग जारी है.

Assembly Election 2026: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग जारी है. तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है. वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है. दोनों राज्यों में वोटर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है, सुबह से ही कई पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है.

दो लेवल पर हो रहा वोटर्स का वेरिफिकेशन

इस बार मतदाताओं को दो-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है. पहला सत्यापन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश से पहले किया जा रहा है, और दूसरा संबंधित बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा मतदान कक्ष में प्रवेश से पहले. सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है.

बंगाल के 16 जिलों में हो रही वोटिंग

पहले चरण में जिन 16 जिलों में मतदान हो रहा है, वे हैं-उत्तर बंगाल में कूच बिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर व मालदा और दक्षिण बंगाल में मुर्शिदाबाद, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्दवान और बीरभूम. इन 16 जिलों में से सात जिलों को मतदान के दिन सुरक्षा कारणों से भारत निर्वाचन आयोग की विशेष निगरानी में रखा गया है. बंगाल की बाकी 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान कराए जाएंगे.

4 मई को आएंगे रिजल्ट

इस साल चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. पांचों विधानसभाओं के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग संपन्न हो चुकी है. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान संपन्न हो जाएंगे. वहीं बंगाल में दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं. एक चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को जारी है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. सभी राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 मई को नतीजे जारी किए जाएंगे.



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