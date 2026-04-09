Assembly Election 2026: केरल, असम और पुडुचेरी के 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज, वोटिंग जारी

Assembly Election 2026 के तहत दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को वोटिंग जारी है. सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी. जनता आज कुल 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी.

Assembly Election 2026: केरल, असम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी है. सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई. आज असम, केरल और पुडुचेरी की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. असम विधानसभा में 126, केरल विधानसभा में 140 और पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीट हैं. मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा. नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे.

वोटिंग के दिन मतदाता सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं. चुनाव आयोग ने असम के एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'चुनाव का पर्व, हम सबका गर्व. सुबह-सुबह लाइन में लगकर वोटर अपने उत्साह का परिचय दे रहे हैं. चलो वोट करें.'

"Chunav Ka Parv, HamSabka Garv!" 🇮🇳



Early morning enthusiasm on display as voters queue up to exercise their franchise.



Let's Vote !! #AssamElections2026 pic.twitter.com/Ht639I6tJ1 — Election Commission of India (@ECISVEEP) April 9, 2026

केरल विधानसभा चुनावः कितने उम्मीदवार, कौन प्रमुख दावेदार

केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं. इन सीटों के लिए 883 उम्मीदवार मैदान में हैं. केरल में कुल 27 लाख वोटर्स हैं. विधानसभा चुनाव के लिए केरल में 30 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. केरल में तीन गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, LDF, UDF और NDA. पी विजयन के नेतृत्व में LDF लगातार पांचवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. हालांकि, इस बार LDF को कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF और बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA से कड़ी टक्कर मिल ही है.

असम विधानसभा चुनाव

असम विधानसभा में 126 सीटें हैं. इन सीटों के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें 59 महिलाएं हैं. असम में करीब ढाई करोड़ वोटर्स हैं. असम में 31,490 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. यह 2023 में असम में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव है. इस चुनाव में भाजपा ने सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं कांग्रेस राज्य में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रही है.

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सीटें हैं. यहां 294 वोटर्स मैदान में हैं. राज्य में करीब 9.50 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से 24,919 वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे. पुडुचेरी में फिलहाल बीजेपी के समर्थन वाली ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी सत्ता में है. यहां प्रमुख मुकाबला, AINRC-BJP गठबंधन और कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के बीच है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से