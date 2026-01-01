2026 में इन पांच राज्यों में होगा चुनाव, पश्चिम बंगाल समेत यहां होगी NDA की अग्निपरीक्षा

साल 2026 की शुरूआत हो चुकी है. भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2026 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है. इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

2025 अब खत्म हो चुका है और साल 2026 की शुरूआत हो चुकी है. भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2026 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है. साल का आगाज महाराष्ट्र के बीएमसी सहित 29 महानगरों में निगम चुनाव हैं तो दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, इन चुनावों में एनडीए के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन को भी अग्निपरीक्षा की देनी होगी. देश के लिए ये साल पूरा चुनावी महौल से भरा हुआ रहने वाला है.

इन राज्यों में चुनाव

पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, असम के साथ दक्षिण भारत के पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इतना ही नहीं इसके अलावा 75 राज्यसभा सीटों पर अप्रैल से लेकर नवंबर 2026 तक होने हैं तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है जिसे 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है. बता दें कि असम विधानसभा में 126 सीटें, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा की 30 सीटें है.

महानगर पालिका परिषद में चुनाव

देश के अलग-अलग राज्यों की 75 राज्यसभा सीटें अप्रैल से लेकर जून और नवंबर 2025 खाली हो रही है, जिसमें यूपी की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 7, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने है. इसके अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा चुनाव होने है. महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका परिषद में चुनाव हो रहे हैं.

