Bypoll Results: क्या उपचुनाव के नतीजों पर दिखेगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट का असर? आज आएंगे BJP शासित राज्यों में 3 सीटों के परिणाम

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं.

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर हुए थे उपचुनाव

बांकीपुर सीट से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर मैदान में हैं

दतिया सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है

मांजलपुर में बीजेपी के सतीश पटेल और कांग्रेस नेता भीखाभाई रबारी के बीच मुकाबला

देश के तीन बीजेपी शासित राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज (3 अगस्त 2026) जारी किए जा रहे हैं. इन सीटों पर बीते गुरुवार को वोट डाले गए थे. देश में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले और उसके खिलाफ छात्रों के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बाद यह पहला चुनाव है. ऐसे में इन चुनावी नतीजों को काफी अहम माना जा रहा है.

बिहार की बांकीपुर सीट

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रही है. अब तक यहां से कभी भी बीजेपी के प्रत्याशी की हार नहीं हुई है. यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी. हालांकि, इस बार बांकीपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का असर भी यहां देखा जा रहा है.

प्रशांत किशोर हैं यहां से मैदान में

इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के खेमे में थोड़ी उथल-पुथल भी देखने को मिली थी. नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ही पार्टी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने "पारिवारिक कारणों" का हवाला देकर अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बाद बीजेपी को आनन-फानन में अपने युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान करना पड़ा.

इस वाकये को लेकर विपक्ष ने जमकर चुटकी ली और कहा कि बीजेपी हार के डर से घबरा गई है. वहीं दूसरी तरफ, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हर वर्ग का समर्थन मिला है और बांकीपुर में इस बार कुछ चौंकाने वाला नतीजा सामने आएगा.

मध्य प्रदेश की दतिया सीट

मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है. यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई थी. यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी के नए चेहरे आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के अनुभवी नेता घनश्याम सिंह के बीच है. आशुतोष तिवारी का यह पहला विधानसभा चुनाव है.

नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे नाराज

दतिया सीट को लंबे समय तक बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, जो 2008 से 2018 तक यहां से लगातार विधायक रहे. हालांकि, 2023 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस बार बीजेपी द्वारा टिकट बदले जाने से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक काफी नाराज दिखे और उन्होंने कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया.

दूसरी ओर, कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और पहले भी दो बार (1993 और 2003) यहां से विधायक रह चुके हैं. घनश्याम सिंह अपनी पुरानी साख, व्यक्तिगत संबंधों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदरूनी असंतोष के दम पर जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं.

गुजरात की मांजलपुर सीट

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट बीजेपी के दिग्गज विधायक योगेशभाई नारनदास पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी. योगेश पटेल इस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते थे. उन्होंने वडोदरा की रावपुरा सीट से लगातार पांच बार जीत दर्ज की थी और 2012 में परिसीमन के बाद बनी मांजलपुर सीट से भी लगातार तीन बार चुनाव जीता. वह पिछले 36 सालों में लगातार 8 बार विधायक रहे.

इस बार मांजलपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीखाभाई रबारी के बीच है. सतीश पटेल वडोदरा नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं, जबकि भीखाभाई रबारी पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं. 2022 के राज्य चुनावों में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था, ऐसे में इस बार पार्टी के सामने अपनी इस पुरानी सीट पर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की बड़ी जिम्मेदारी है.

नतीजों पर सभी की नजरें

ये तीनों उपचुनाव भले ही सिर्फ तीन सीटों तक सीमित हों, लेकिन इनके राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं. क्या बीजेपी अपने गढ़ बचाने में कामयाब होगी या फिर विपक्ष और नए राजनीतिक समीकरण जनता के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होंगे? आज दोपहर तक मतगणना के रुझानों से स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- आज का मौसम 3 अगस्त: दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं की चेतावनी