Assam Assembly Election Winners List: असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है. अब तक 11 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने के साथ ही करीब 81 सीटों पर बढ़त बनाये हुए है.

Nitin Sharma

Updated : May 04, 2026, 04:51 PM IST

Assam Assembly Election Winners List: असम में भाजपा की हैट्रिक, तीसरी बार सरकार बना सकती है BJP, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Assam Assembly Election Winners List: असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. हाल के रुझानों में असर में 100 से भी ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में जा रही है. इसी के साथ भाजपा असम में अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर देगी. इसमें सत्ताधारी भाजपा के पास 100, कांग्रेस की 22 और 4 सीटें अन्य के पास जाती दिख रही हैं. असम में भाजपा को बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी. अभी तक असम में 14 सीटों के नतीजे सामने आ गये हैं. इनमें 11 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है. वहीं 1 बीआईओएफ और 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में गई है, हालांकि आगे चलने की बात करें तो गिनती में अब तक 71 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है. 22 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य दल हैं. असम में की सभी सीटों के नतीजे जैसे-जैसे आएंगे, आपको इसी पेज पर मिल जाएंगे. आइए जानते हैं. 

यह है बीजेपी प्रत्याशी और विधानसभा सीट का रिजल्ट

क्रम विधानसभा सीट NDA कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
1 गोसाईगांव सबाराम बसमतारी BPF  
2 डोटमा (एसटी) रबीराम नरज़री BPF  
3 कोकराझार सेवली मोहिलारी BPF  
4 बाओखुंगरी रूपम रॉय BPF  
5 परबतझोरा डॉ. रेजुल करीम BPF  
6 गोलकगंज अश्विनी राय सरकार BJP  
7 गौरीपुर मेहताबुल हक AGP  
8 धुबरी उत्तम प्रसाद BJP  
9 बिरसिंग जरुआ माधवी दास BJP  
10 बिलासीपारा जिबेश राय AGP  
11 मनकाछर जाकिर हुसैन AGP  
12 जलेश्वर अबूशाह शादि हुसैन AGP  
13 गोलपाड़ा वेस्ट पवित्र राभा BJP  
14 गोलपाड़ा ईस्ट अब्दुल रहीम जिब्रान AGP  
15 दुधनाई (एसटी) टंकेश्वर राभा BJP  
16 अभयापुरी भूपेन रॉय BJP  
17 श्रीजंग्राम साहिदुल इस्लाम AGP  
18 बोंगाईगांव दीप्ति मोयी चौधरी AGP  
19 सिदली-चिरांग (एसटी) पनिराम ब्रह्मा BPF  
20 बिजनी अरूप कुमार डे BJP  
21 भवानिपुर-सोरभोग रणजीत कुमार दास BJP  
22 मांडिया बादल चंद्र अर्ज्या BJP  
23 बारपेटा दीपक कुमार दास AGP  
24 जानिया टंकेश्वर राभा BJP  
25 पकाबेटबारी तारा प्रसाद दास AGP  
26 बाजाली धर्मेश्वर राय AGP  
27 चेंगा सद्दाम हुसैन AGP  
28 भबानीपुर रंजीत कुमार दास BJP  
29 पलासबारी हिमांगशु शेखर बैश्य BJP  
30 बजाली धर्मेश्वर राय AGP  
31 तामुलपुर बिस्वजीत डाइमरी BJP  
32 रंगिया भाबेश कलिता BJP  
33 नलबाड़ी जयंता मल्ला बरुआ BJP  
34 बरखेेत्री नारायण डेका BJP  
35 कमालपुर दिगंता कलिता BJP  
36 हाजो प्रकाश चंद्र दास AGP  
37 जलुकबाड़ी हिमंता बिस्वा सरमा BJP  
38 दिसपुर प्रद्युत बोरदोलोई BJP  
39 गुवाहाटी ईस्ट दीप्लू रंजन शर्मा BJP  
40 तिहू      
41 पलाशबाड़ी हिमांशु शेखर बैश्य BJP  
42 बोकों राजू मेक BJP  
43 छायगांव      
44 दुधनोई      
45 गोलपाड़ा ग्रामीण      
46 जलेश्वर साउथ      
47 धुबरी ग्रामीण      
48 गौरीपुर ग्रामीण      
49 गोलकगंज ग्रामीण      
50 कोकराझार ग्रामीण      
51 उदालगुड़ी रिहोन डाइमरी BPF  
52 मजबाट चरण बोरो BPF  
53 मंगलदोई नीलिमा देवी BJP  
54 दलगांव कृष्णा सहा AGP  
55 सिपाझार परमानंद राजबोंगशी BJP  
56 कलैगांव बिकन चंद्र डेका BJP  
57 तेजपुर पृथ्वीराज राभा AGP  
58 रंगापारा कृष्ण कमल तांती BJP  
59 सोतिया      
60 बिश्वनाथ पल्लव लोचन दास BJP  
61 बिहाली मुनिंद्र दास BJP  
62 गोहपुर उत्पल बोरा BJP  
63 बिहपुरिया भूपेन कुमार बोरा BJP  
64 रोंगोनाड़ी ऋषिराज हजारिका BJP  
65 नाओबोइचा बसंत दास AGP  
66 लखीमपुर मानब डेका BJP  
67 धाकुआखाना (एसटी) नबा कुमार डोले BJP  
68 धेमाजी रानो पेगु BJP  
69 सिसिबोर्गांव जिबन गोगोई BJP  
70 जोनाई (एसटी) भुबन पेगु BJP  
71 सदिया बोलिन चेतिया BJP  
72 डूमडूमा रूपेश गोवाला BJP  
73 मरघेरिटा भास्कर शर्मा BJP  
74 डिगबोई सुरेन फुकन BJP  
75 माकुम संजय किशन BJP  
76 तिनसुकिया पलोक गोहेन BJP  
77 चाबुआ-लाहोवाल बिनोद हजारिका BJP  
78 डिब्रूगढ़ प्रसंता फुकन BJP  
79 खोवांग चक्रधर गोगोई BJP  
80 दुलियाजन रामेश्वर तेली BJP  
81 तिंगखोंग बिमल बोरा BJP  
82 नाहरकटिया तरंगा गोगोई BJP  
83 सोनारी धर्मेश्वर कोनवार BJP  
84 महमोरा सुरज देहिंगिया BJP  
85 डेमोव सशांत बोरगोहेन BJP  
86 शिवसागर प्रोडिप हजारिका AGP  
87 नाजिरा मयूर बोरगोहेन BJP  
88 माजुली (एसटी) भुबन गम BJP  
89 टियोक बिकाश सैकिया AGP  
90 जोरहाट हितेंद्र नाथ गोस्वामी BJP  
91 मरियानी रूपज्योति कुर्मी BJP  
92 टिटाबोर धीरज गोवाला BJP  
93 गोलाघाट अजंता नियोग BJP  
94 डेरगांव मृदुल दत्ता BJP  
95 बोकाखाट अतुल बोरा AGP  
96 खुमताई मृणाल सैकिया BJP  
97 सरुपथार बिस्वजीत फुकन BJP  
98 बोकाजन (एसटी) सरज्या रोंगफर BJP  
99 हाव्राघाट लंसिंग टेरोन BJP  
100 डिफू निसो टेरांगपी BJP  
101 रोंगखांग तुलिराम रोंगहांग BJP  
102 अमरी हाबे टेरोन BJP  
103 हाफलोंग रूपाली लंगथासा BJP  
104 लखीपुर कौशिक राय BJP  
105 उदारबंद राजदीप गोआला BJP  
106 कटिगोरा कमलाख्या डे पुरकायस्थ BJP  
107 बोरखोला किशोर नाथ BJP  
108 सिलचर राजदीप रॉय BJP  
109 सोनाई करीम उद्दीन बोरभुइया AGP  
110 धोलाई अमिया कांति दास BJP  
111 हाइलाकांडी मिलोन दास BJP  
112 अल्गापुर-कटलीचेड़ा जाकिर हुसैन लस्कर AGP  
113 करीमगंज नॉर्थ सब्रता भट्टाचार्जी BJP  
114 करीमगंज साउथ इकबाल हुसैन AGP  
115 पाथरकांडी कृष्णेंदु पॉल BJP  
116 रामकृष्ण नगर बिजॉय मलाकर BJP  
117 बदरपुर      
118 कटलीचेड़ा ग्रामीण      
119 सिलचर ग्रामीण      
120 करीमगंज ग्रामीण      
121 हाइलाकांडी ग्रामीण      
122 कछार ग्रामीण      
123 बराक वैली ईस्ट      
124 बराक वैली वेस्ट      
125 कार्बी आंगलोंग वेस्ट      
126 कार्बी आंगलोंग ईस्ट      

NDA और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला

इस बार असम विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी पार्टी एनडीएम और विपक्षी गठबंधन के बीच है. इसमें एनडीए की ओर से भाजपा ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा. वहीं इसकी सहयोगी एजीपी (AGP) ने 26 और बीपीएफ (BPF) ने 11 सीटों पर किस्मत आजमाई. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 कैंडिडेट उतारे. इसके अलावा रायजोर दल ने 13 और असम जातीय परिषद ने 10 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा. साथ ही एआईयूडीएफ के 30 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी. इन्हें कुल मिलाकर 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा.

