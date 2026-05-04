Assam Assembly Election Winners List: असम में भाजपा की हैट्रिक, तीसरी बार सरकार बना सकती है BJP, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Assam Assembly Election Winners List: असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. हाल के रुझानों में असर में 100 से भी ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में जा रही है. इसी के साथ भाजपा असम में अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर देगी. इसमें सत्ताधारी भाजपा के पास 100, कांग्रेस की 22 और 4 सीटें अन्य के पास जाती दिख रही हैं. असम में भाजपा को बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी. अभी तक असम में 14 सीटों के नतीजे सामने आ गये हैं. इनमें 11 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है. वहीं 1 बीआईओएफ और 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में गई है, हालांकि आगे चलने की बात करें तो गिनती में अब तक 71 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है. 22 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य दल हैं. असम में की सभी सीटों के नतीजे जैसे-जैसे आएंगे, आपको इसी पेज पर मिल जाएंगे. आइए जानते हैं.
|क्रम
|विधानसभा सीट
|NDA कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|1
|गोसाईगांव
|सबाराम बसमतारी
|BPF
|2
|डोटमा (एसटी)
|रबीराम नरज़री
|BPF
|3
|कोकराझार
|सेवली मोहिलारी
|BPF
|4
|बाओखुंगरी
|रूपम रॉय
|BPF
|5
|परबतझोरा
|डॉ. रेजुल करीम
|BPF
|6
|गोलकगंज
|अश्विनी राय सरकार
|BJP
|7
|गौरीपुर
|मेहताबुल हक
|AGP
|8
|धुबरी
|उत्तम प्रसाद
|BJP
|9
|बिरसिंग जरुआ
|माधवी दास
|BJP
|10
|बिलासीपारा
|जिबेश राय
|AGP
|11
|मनकाछर
|जाकिर हुसैन
|AGP
|12
|जलेश्वर
|अबूशाह शादि हुसैन
|AGP
|13
|गोलपाड़ा वेस्ट
|पवित्र राभा
|BJP
|14
|गोलपाड़ा ईस्ट
|अब्दुल रहीम जिब्रान
|AGP
|15
|दुधनाई (एसटी)
|टंकेश्वर राभा
|BJP
|16
|अभयापुरी
|भूपेन रॉय
|BJP
|17
|श्रीजंग्राम
|साहिदुल इस्लाम
|AGP
|18
|बोंगाईगांव
|दीप्ति मोयी चौधरी
|AGP
|19
|सिदली-चिरांग (एसटी)
|पनिराम ब्रह्मा
|BPF
|20
|बिजनी
|अरूप कुमार डे
|BJP
|21
|भवानिपुर-सोरभोग
|रणजीत कुमार दास
|BJP
|22
|मांडिया
|बादल चंद्र अर्ज्या
|BJP
|23
|बारपेटा
|दीपक कुमार दास
|AGP
|24
|जानिया
|टंकेश्वर राभा
|BJP
|25
|पकाबेटबारी
|तारा प्रसाद दास
|AGP
|26
|बाजाली
|धर्मेश्वर राय
|AGP
|27
|चेंगा
|सद्दाम हुसैन
|AGP
|28
|भबानीपुर
|रंजीत कुमार दास
|BJP
|29
|पलासबारी
|हिमांगशु शेखर बैश्य
|BJP
|30
|बजाली
|धर्मेश्वर राय
|AGP
|31
|तामुलपुर
|बिस्वजीत डाइमरी
|BJP
|32
|रंगिया
|भाबेश कलिता
|BJP
|33
|नलबाड़ी
|जयंता मल्ला बरुआ
|BJP
|34
|बरखेेत्री
|नारायण डेका
|BJP
|35
|कमालपुर
|दिगंता कलिता
|BJP
|36
|हाजो
|प्रकाश चंद्र दास
|AGP
|37
|जलुकबाड़ी
|हिमंता बिस्वा सरमा
|BJP
|38
|दिसपुर
|प्रद्युत बोरदोलोई
|BJP
|39
|गुवाहाटी ईस्ट
|दीप्लू रंजन शर्मा
|BJP
|40
|तिहू
|41
|पलाशबाड़ी
|हिमांशु शेखर बैश्य
|BJP
|42
|बोकों
|राजू मेक
|BJP
|43
|छायगांव
|44
|दुधनोई
|45
|गोलपाड़ा ग्रामीण
|46
|जलेश्वर साउथ
|47
|धुबरी ग्रामीण
|48
|गौरीपुर ग्रामीण
|49
|गोलकगंज ग्रामीण
|50
|कोकराझार ग्रामीण
|51
|उदालगुड़ी
|रिहोन डाइमरी
|BPF
|52
|मजबाट
|चरण बोरो
|BPF
|53
|मंगलदोई
|नीलिमा देवी
|BJP
|54
|दलगांव
|कृष्णा सहा
|AGP
|55
|सिपाझार
|परमानंद राजबोंगशी
|BJP
|56
|कलैगांव
|बिकन चंद्र डेका
|BJP
|57
|तेजपुर
|पृथ्वीराज राभा
|AGP
|58
|रंगापारा
|कृष्ण कमल तांती
|BJP
|59
|सोतिया
|60
|बिश्वनाथ
|पल्लव लोचन दास
|BJP
|61
|बिहाली
|मुनिंद्र दास
|BJP
|62
|गोहपुर
|उत्पल बोरा
|BJP
|63
|बिहपुरिया
|भूपेन कुमार बोरा
|BJP
|64
|रोंगोनाड़ी
|ऋषिराज हजारिका
|BJP
|65
|नाओबोइचा
|बसंत दास
|AGP
|66
|लखीमपुर
|मानब डेका
|BJP
|67
|धाकुआखाना (एसटी)
|नबा कुमार डोले
|BJP
|68
|धेमाजी
|रानो पेगु
|BJP
|69
|सिसिबोर्गांव
|जिबन गोगोई
|BJP
|70
|जोनाई (एसटी)
|भुबन पेगु
|BJP
|71
|सदिया
|बोलिन चेतिया
|BJP
|72
|डूमडूमा
|रूपेश गोवाला
|BJP
|73
|मरघेरिटा
|भास्कर शर्मा
|BJP
|74
|डिगबोई
|सुरेन फुकन
|BJP
|75
|माकुम
|संजय किशन
|BJP
|76
|तिनसुकिया
|पलोक गोहेन
|BJP
|77
|चाबुआ-लाहोवाल
|बिनोद हजारिका
|BJP
|78
|डिब्रूगढ़
|प्रसंता फुकन
|BJP
|79
|खोवांग
|चक्रधर गोगोई
|BJP
|80
|दुलियाजन
|रामेश्वर तेली
|BJP
|81
|तिंगखोंग
|बिमल बोरा
|BJP
|82
|नाहरकटिया
|तरंगा गोगोई
|BJP
|83
|सोनारी
|धर्मेश्वर कोनवार
|BJP
|84
|महमोरा
|सुरज देहिंगिया
|BJP
|85
|डेमोव
|सशांत बोरगोहेन
|BJP
|86
|शिवसागर
|प्रोडिप हजारिका
|AGP
|87
|नाजिरा
|मयूर बोरगोहेन
|BJP
|88
|माजुली (एसटी)
|भुबन गम
|BJP
|89
|टियोक
|बिकाश सैकिया
|AGP
|90
|जोरहाट
|हितेंद्र नाथ गोस्वामी
|BJP
|91
|मरियानी
|रूपज्योति कुर्मी
|BJP
|92
|टिटाबोर
|धीरज गोवाला
|BJP
|93
|गोलाघाट
|अजंता नियोग
|BJP
|94
|डेरगांव
|मृदुल दत्ता
|BJP
|95
|बोकाखाट
|अतुल बोरा
|AGP
|96
|खुमताई
|मृणाल सैकिया
|BJP
|97
|सरुपथार
|बिस्वजीत फुकन
|BJP
|98
|बोकाजन (एसटी)
|सरज्या रोंगफर
|BJP
|99
|हाव्राघाट
|लंसिंग टेरोन
|BJP
|100
|डिफू
|निसो टेरांगपी
|BJP
|101
|रोंगखांग
|तुलिराम रोंगहांग
|BJP
|102
|अमरी
|हाबे टेरोन
|BJP
|103
|हाफलोंग
|रूपाली लंगथासा
|BJP
|104
|लखीपुर
|कौशिक राय
|BJP
|105
|उदारबंद
|राजदीप गोआला
|BJP
|106
|कटिगोरा
|कमलाख्या डे पुरकायस्थ
|BJP
|107
|बोरखोला
|किशोर नाथ
|BJP
|108
|सिलचर
|राजदीप रॉय
|BJP
|109
|सोनाई
|करीम उद्दीन बोरभुइया
|AGP
|110
|धोलाई
|अमिया कांति दास
|BJP
|111
|हाइलाकांडी
|मिलोन दास
|BJP
|112
|अल्गापुर-कटलीचेड़ा
|जाकिर हुसैन लस्कर
|AGP
|113
|करीमगंज नॉर्थ
|सब्रता भट्टाचार्जी
|BJP
|114
|करीमगंज साउथ
|इकबाल हुसैन
|AGP
|115
|पाथरकांडी
|कृष्णेंदु पॉल
|BJP
|116
|रामकृष्ण नगर
|बिजॉय मलाकर
|BJP
|117
|बदरपुर
|118
|कटलीचेड़ा ग्रामीण
|119
|सिलचर ग्रामीण
|120
|करीमगंज ग्रामीण
|121
|हाइलाकांडी ग्रामीण
|122
|कछार ग्रामीण
|123
|बराक वैली ईस्ट
|124
|बराक वैली वेस्ट
|125
|कार्बी आंगलोंग वेस्ट
|126
|कार्बी आंगलोंग ईस्ट
इस बार असम विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी पार्टी एनडीएम और विपक्षी गठबंधन के बीच है. इसमें एनडीए की ओर से भाजपा ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा. वहीं इसकी सहयोगी एजीपी (AGP) ने 26 और बीपीएफ (BPF) ने 11 सीटों पर किस्मत आजमाई. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 कैंडिडेट उतारे. इसके अलावा रायजोर दल ने 13 और असम जातीय परिषद ने 10 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा. साथ ही एआईयूडीएफ के 30 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी. इन्हें कुल मिलाकर 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा.
