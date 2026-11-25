Cabinet Decisions: सिलचर के डोलू में बनने वाला नया हवाई अड्डा दक्षिण असम में बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करेगा. हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन 12,351 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा. इसमें आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी.

Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बुधवार (नवंबर, 25, 2026) को कई अहम फैसले लिए गए. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी दी. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में असम के सिलचर में 2014 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

कौन उठाएगा खर्च?

सिलचर के डोलू में बनने वाला नया हवाई अड्डा दक्षिण असम में बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करेगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए हवाई अड्डे पर व्यस्ततम समय में 800 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी. इसकी सालाना यात्री क्षमता 10.1 लाख होगी. परियोजना का पूरा खर्च AAI अपने आंतरिक संसाधनों से वहन करेगा.

आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

नए हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन 12,351 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा. इसमें आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी और भविष्य में जरूरत के हिसाब से इसका विस्तार किया जा सकेगा. परियोजना के तहत 2,705 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा जो ए-320 विमानों के संचालन के अनुकूल होगा. इसके अलावा, छह A-320 विमानों को एक साथ खड़ा करने वाला एक पार्किंग क्षेत्र और विमानों को अलग खड़ा करने के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया जाएगा.

🚨#NewsAlert | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw said that five major decisions were taken at today's Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi. 📌 He said the first decision concerns promoting domestic manufacturing of equipment used in the construction and infrastructure sectors under the ‘Make in India’ programme. Under this, a scheme has been approved to encourage the manufacture in India of large machines such as cranes and bulldozers, along with their components and subsystems. 📌 The second decision concerns the development of a second container terminal at Kamarajar Port in Tamil Nadu. 📌 The third decision approves the establishment of a new airport at Dolu near Silchar in Assam. 📌 The fourth and fifth decisions concern the Department of Posts. Under these, approval has been granted to extend the Postal Operations Scheme and the Department of Posts' Asset Management Scheme for five years. @AshwiniVaishnaw — United News of India (@uniindianews) November 25, 2026

क्यों खास है यह इलाका?

असम के कछार जिले में स्थित डोलू बराक घाटी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यह इलाका चाय बागानों और कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है.यहां पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यटन की भी संभावनाएं हैं. वैष्णव ने कहा कि नया हवाई अड्डा बराक घाटी और आसपास के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देगा.

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