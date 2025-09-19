मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल

यह हमला उस समय हुआ जब असम राइफल्स के जवान 407 टाटा गाड़ी इंफाल से बिश्नुपुर की ओर जा रहा था. अज्ञात बंदकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

मणिपुर की राजधानी इंफाल में असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ है. अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है. इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 से ज्यादा जवानों घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए इंफाल के आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही भारी तादाद में सुरक्षाबल मौके पर पहुंच गए हैं.

यह हमला उस समय हुआ जब असम राइफल्स जवान टाटा 407 गाड़ी में इंफाल से बिश्नुपुर की ओर जा रहा था. अज्ञात बंदकधारियों ने घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवान इससे पहले खुद को संभाल पाते, कई जावनों के गोली लग गई.