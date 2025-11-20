FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस कानून में नियम तोड़ने वालों के लिए कड़े प्रावधान हैं. सीएम ने कहा कि विधेयक में दूसरी शादी या उससे ज़्यादा करने वालों के लिए सात साल के कठोर कारावास का प्रावधान है.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 20, 2025, 07:51 AM IST

1 से ज्यादा शादी करने पर पतियों को होगी 7 साल की जेल, 25 नवंबर को विधानसभा में विधायक पेश करेगी सरकार
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल के वर्षों में राज्य के सबसे चर्चित विधायक को पेश करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 25 नवंबर को राज्य विधानसभा में काफी लंबे समय लंबित "एक ज्यादा विवाह विरोधी विधेयक" पेश करेगी. यह कदम आने वाले वर्षों में विवाह कानूनों और सामाजिक आचरण को विनियमित करने की राज्य की योजना में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है.

एक से ज्यादा शादी पर होगी जेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून एक से ज़्यादा शादियाँ करने वालों के लिए एक संदेश लेकर आया है. उन्होंने बताया कि इस विधेयक में दूसरी या उससे ज़्यादा शादियाँ करने की कोशिश करने वालों के लिए सात साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि "25 नवंबर को हम असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी विधेयक पेश करेंगे. अगर कोई एक से ज़्यादा शादियाँ करता है, तो उसे 7 साल की जेल की सज़ा होगी."

लव जिहाद पर कानून की तैयारी शुरू

राज्य में सार्वजनिक चर्चा में रहे एक अन्य प्रस्तावित कानून पर भी सवाल उठाए गए। जब ​​उनसे "लव जिहाद" से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक विधेयक की योजना के बारे में पूछा गया, तो सरमा ने कहा कि इस तरह के कानून की तैयारी शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा, "इस पर भी एक विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है. अभी इस महीने की शुरुआत में बहुविवाह पर चर्चाएँ तेज़ हो गईं, जब असम मंत्रिमंडल ने "असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025" को मंज़ूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथाओं को प्रतिबंधित करना और अंततः समाप्त करना है. 

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा कदम

मुख्यमंत्री ने बाद में पुष्टि की कि विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, जहां सरकार को इसके पारित होने की उम्मीद है. सरमा ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कानूनी अस्पष्टता को दूर करना और बहुविवाह के कारण भावनात्मक और आर्थिक तंगी का सामना करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक तब जवाबदेही सुनिश्चित करेगा जब कोई पुरुष अपनी मौजूदा पत्नी से कानूनी रूप से अलग हुए बिना दूसरी शादी करता है.

पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रावधान

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह विधेयक उन सभी पर लागू होता है जो क़ानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते या किसी ऐसे विवाह में पक्षकार बने रहते हैं, जो भंग या रद्द नहीं हुआ है. उन्होंने इस विधेयक को ऐसी प्रथाओं से पीड़ित महिलाओं के लिए एक अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक कदम बताया. गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने विधेयक के दायरे की विस्तृत व्याख्या की. उन्होंने कहा, "बहुविवाह उस व्यक्ति के लिए निषिद्ध है जो विवाह नहीं करेगा. यदि उसका कोई जीवित जीवनसाथी है या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है या किसी ऐसे विवाह में शामिल है जो अभी तक तलाक के आदेश द्वारा विघटित या रद्द नहीं हुआ है." उन्होंने कहा कि असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025, पीड़ित महिलाओं को मुआवज़ा देने का भी प्रावधान करता है क्योंकि बहुविवाह के कारण उन्हें भारी पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है. उन्होंने कहा, "समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने के लिए, इस विधेयक को समाज को सुव्यवस्थित करने के घोषित उद्देश्य से तैयार किया गया है."

