Assam Fire: आसमान में आग की लपटें, दूर-दूर तक धुआं... आग का गोला बने 25 गोडाउन, देखें असम में भीषण आग का खौफनाक मंजर

आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची. टीम को इस भीषण आग को बुझाने में बड़ी मशक्क्त करनी पड़ी, तीन घंटे में जाकर इस पर काबू पाया जा सका.

असम में 25 गोडाउन में लगी भीषण आग

ग्रोसरी, टेक्सटाइल और स्टेशनरी जैसे सामानों से ये गोडाउन भरे पड़े थे

3 घंटे में जाकर आग पर काबू पाया जा सका

यूपी के बांदा में भी बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी

असम के तिनसुकिया में एक कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग में 25 गोडाउन जलकर खाक हो गए. यहां ग्रोसरी, टेक्सटाइल, स्टोशनरी जैसे अन्य सामान स्टोर थे. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये गोडाउन आग के गोले की तरह दिख रहे हैं. तीन घंटे में आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि, अभी तक किस वजह से आग लगी इसका कारण सामने नहीं आया है.

जलकर खाक हुआ सारा सामान

असम के तिनसुकिया में यह हादसा नौपुखुरी कोल्ड स्टोरेज में हुआ है, जहां पर 50 से ज्यादा गोडाउन हैं. इनमें से 25 से ज्यादा गोडाउन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और यहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. आग इतनी भीषण थी की आग की लपटें आसमान में ऊपर तक जाती हुई नजर आ रही हैं और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिख आ रहा है.

तीन घंटे में बुझाई जा सकी आग

आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची. टीम को इस भीषण आग को बुझाने में बड़ी मशक्क्त करनी पड़ी, तीन घंटे में जाकर इस पर काबू पाया जा सका. हादसा सुबह-सुबह का है. राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.

Tinsukia, Assam: A massive fire broke out at Naupukhuri Cold Storage, gutting more than 25 of its over 50 godowns storing groceries, textiles, stationery and other goods. Firefighters took over three hours to bring the blaze under control. No casualties have been reported. The cause of the fire is yet to be ascertained. — IANS (@ians_india) November 16, 2026

उत्तर प्रदेश के बांदा में भी ऐसी ही घटना सामने आई है. यहां रविवार (15 नवंबर, 2026) को देर रात एक बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग भीषण लग गई और देखते ही देखते इसने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया. इसके चलते दुकान में रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया.

20 मिनट में आग पर पाया काबू

डीएसपी प्रतिज्ञा सिंह ने कहा, 'आज 112 के जरिए आग की सूचना प्राप्त हुई. कालू कुआं बदरू रोड पर एक इलेक्ट्रिक शॉप पर आग लगी है. उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर आई हुई हैं. तत्काल मौके पर आकर देखा तो एक बिजली की दुकान में आग लगी हुई थी. फायर सर्विस की हमारी दो गाड़ियां आईं और 20 मिनट के अंदर-अंदर आग पर काबू पा लिया गया है. कोई जनहानि नहीं हुई है. यह इलेक्ट्रॉनिक सामान के ड्रिस्टीब्यूटर हैं, कुछ इनके सामान का नुकसान हुआ है. बाकी मौके पर शांति व्यवस्था है. कोई ऐसी स्थिति नहीं है.'

