असम कांग्रेस को बड़ा झटका: पूर्व अध्यक्ष भूपेन का इस्तीफा, बोले- 'जब राहुल गांधी ही अपमानित हैं, तो मेरी क्या कीमत'

पूर्व एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोराह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि जब मैंने राहुल गांधी से कहा कि'सर, मुझे बहुत अपमान महसूस हो रहा है,' तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें भी बहुत अपमान सहना पड़ रहा है. उस समय मुझे लगा कि उनके सामने मेरे अपमान का कोई मतलब ही नहीं है.

असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब उन्होंने पार्टी में अपने अपमान का मुद्दा राहुल गांधी के सामने उठाया, तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि उन्हें भी अपमानित महसूस होता है. असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए बोरा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते.

22 फरवरी को बोरा भाजपा में हो सकते हैं शामिल

बोरा के 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होने की संभावना है. सोमवार को अपने इस्तीफे के बाद बोरा ने राहुल गांधी द्वारा उन्हें फोन किये जाने पर दोनों के बीच हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘मैंने राहुल गांधी से कहा था कि मुझे पार्टी में अपमानित महसूस हो रहा है और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपमानित महसूस हो रहा है. तो फिर मेरे अपमान का क्या मूल्य है? मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझमें इतनी क्षमता नहीं है.’’

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के उस आरोप पर कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से 50 करोड़ रुपये लिए हैं, बोरा ने कहा कि अगर उन्हें पैसे की पेशकश की जाती है, तो वे इसे प्रेस के सामने स्वीकार कर लेंगे. उन्होंने कहा, “मेरे पिता का सपना था कि एक स्टेडियम बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने 12 बीघा जमीन रखी थी. हालांकि, दो बार विधायक रहने के बावजूद मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सका. उनका 2019 में निधन हो गया.”

असम में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद

बोरा ने कहा, ‘‘मेरे पिता की यह इच्छा मेरे दिल में है, लेकिन अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये काफी नहीं होंगे. फिर भी मैं इसे स्वीकार करूंगा और काम शुरू करूंगा.’’ बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होने वाले हैं. असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है.

कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए असम पहुंचीं प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा असम के दो दिवसीय दौरे के तहत बृहस्पतिवार को गुवाहाटी पहुंचीं और इस दौरान वह राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें करेंगी. वाद्रा 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मार्च-अप्रैल में होने वाले चुनाव के वास्ते पार्टी की ‘स्क्रीनिंग कमेटी’ की अध्यक्ष हैं. कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. हवाई अड्डे से वह नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना करने गईं. कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं के अनुसार, वायनाड से सांसद वाद्रा पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगी और विधायकों, जिला अध्यक्षों तथा सांसदों के साथ व्यक्तिगत बैठकें करेंगी. वह बृहस्पतिवार को बाद में, राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ ‘‘आरोपपत्र’’ जारी करेंगी.

