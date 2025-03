असम में कांग्रेस प्रवक्ता रितम सिंह (Reetam Singh Arrest) की गिरफ्तारी से प्रदेश की राजनीति से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस (Congress) और (BJP) के बीच इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. दरअसल रितम सिंह ने सोशळ मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें कुछ बीजेपी नेताओं को लेकर सवाल पूछे गए थे. सिंह पर दलित समुदाय से आने वाली महिला के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आधार पर केस दर्ज किया गया है. कांग्रेस ने इस कार्रवाई को बर्बरता करार दिया है. दूसरी ओर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे सही ठहराते हुए कहा कि आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे. यह राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, कानून के मुताबिक एक्शन हुआ है.

कांग्रेस ने प्रवक्ता रितम सिंह की गिरफ्तारी पर इसे बर्बरता करार दिया है. जयराम रमेश ने इसे बर्बर कार्रवाई बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट पर जवाब देते हुए सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, 'सर यह कार्रवाई एक दलित महिला के अपमान की वजह से की गई है.' उन्होंने यह भी कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करिए ऐसे और खुलासे होंगे. सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि विरोध के बावजूद फिलहाल सरकार एक्शन से पीछे हटने के मूड में नहीं है.

Sir, this case pertains to a caste-based insult directed at a Dalit woman. If you justify calling the husband of a Dalit woman a rapist as a ‘perfectly reasonable’ social media post, it speaks volumes about the direction in which you people have taken the Congress party. But,… https://t.co/ChKRZnuDrt