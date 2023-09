'भारत में भी कई हुसैन ओबामा', हिमंत सरमा के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने PM मोदी को घेरा

डीएनए हिंदी: भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है. दरअसल, ट्विटर पर एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या भावनाओंक आहत करने के लिए ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी में अभी तक FIR दर्ज की गई है. इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा, 'भारत में भी कई हुसैन ओबामा हैं. वॉशिंगटन जाने के विचार से पहले हमें उनपर कार्रवाई करनी चाहिए.'हिमंत सरमा के इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'मेरे फ्रेंड बराक अब हुसैन ओबामा हो गए हैं. वास्तव में हिमंत सरमा ने उस सवाल का जवाब दिया है जो पीएम मोदी से व्हाइट हाउस में पूछा गया था. उनका इशारा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा एक मुस्लिम हैं और भारतीय मुसलमानों को सबक सिखाया जाना चाहिए. प्रश्न का आधार था. मैं पूछना चाहती हूं कि इस पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार का क्या रुख है?'

क्या बोले थे हिमंत सरमा?

दरअसल, रोहिणी सिंह नाम की एक पत्रकार ने ट्वीट किया, 'क्या भावनाओं को आहत करने के लिए बराक ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी में अभी तक FIR दर्ज की गई है? क्या असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और विमान से उतारने के लिए वाशिंगटन रवाना हो गई है?' इसके जवाब में हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, 'भारत में ही कई हुसैन ओबामा हैं. वाशिंगटन जाने पर विचार करने से पहले हमें उनपर कार्रवाई प्राथमिकता देनी चाहिए. असम पुलिस हमारी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगी.' उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियां आ रही हैं.

There are many Hussain Obama in India itself. We should prioritize taking care of them before considering going to Washington. The Assam police will act according to our own priorities. https://t.co/flGy2VY1eC