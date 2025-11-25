असम विधानसभा में गूंजा जुबिन गर्ग की मौत का मुद्दा, CM हिमंत का दावा- एक आरोपी ने मारा, दूसरे ने मदद की

हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया, 'आरोपियों में से किसी एक ने जुबिन गर्ग की हत्या की और दूसरे ने उनकी मदद की. असम पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है.

असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मुद्दा उठाया गया. विपक्ष इस मामले में चर्चा करने से लिए स्थन प्रस्ताव लेकर आया, जिसे स्पीकर ने मंजूरी दे दी. सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जुबिन की मौत किसी हादसे के कारण नहीं हुई थी,, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. सिंगापुर प्रशासन ने इसे एक सामान्य हादसा बताया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबना बताया था. लेकिन हमने इसकी जांच शुरू कर दी है.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'शुरुआती जांच के बाद असम पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई लापरवाही से हत्या का मामला नहीं था, बल्कि सीधी-साधा हत्या थी.' उन्होंने दावा किया, 'आरोपियों में से किसी एक ने जुबिन गर्ग की हत्या की होगी, जबकि दूसरे ने उनकी मदद की होगी. असम पुलिस ने हत्या के मामले में चार-पांच पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.'

उन्होंने कहा कि जुबिन की मौत के 3 दिन के अंदर ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 जोड़ी गई. हिमंत सरमा का विधानसभा में दिया गया पूरा बयान उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है.

सिंगापुर में हुआ था निधन

बता दें कि असम और पूर्वोत्तर भारत के फेमस गायक जुबीन गर्ग का शव सिंगापुर में एक नदी में तैरता मिला था. जुबिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे. घटना वाले दिन वह सेंट जॉन आइलैंड के पास एक यॉट पर थे. वह पानी में तैरने के लिए उतरे, लेकिन लाइफ जैकेट नहीं होने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी. उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया.

हत्या के नहीं मिले अभी तक सबूत

सिंगापुर प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा था. लेकिन परिवार और कुछ प्रशंसक इसे हत्या की साजिश मान रहे हैं. SIT ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनमें फेस्टविल आयोजक श्यामकानू महांता, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जुबिन के कजिन और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. असम पुलिस को सुरक्षाकर्मियों के खाते से 1.1 करोड़ की रकम मिली है. हालांकि, काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है कि जिससे हत्या साबित हो.

