Assam BJP Leader Suicide: असम बीजेपी लीडर ने पार्टी नेता के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होने पर की आत्महत्या

डीएनए हिंदी: असम के गुवाहाटी के बामुनिमैदाम इलाके में बीजेपी नेता के कथित तौर पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि इंद्राणी तहबीलदार की कुछ तस्वीरें पार्टी के एक और सीनियर लीडर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद इंद्राणी ने यह कदम उठाया. तहबीलदार ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष का पद संभाला था. पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है. मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है. घटना सामने आने के बाद से पूरे शहर में लोग हैरान हैं. पुलिस मामला दर्ज करके हर एंगल से जांच कर रही है.

ऑनलाइन लीक हुई थी प्राइवेट तस्वीरें

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, तहबीलदार के घर में बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता बतौर किराएदार रहने आए थे. साथ रहने के दौरान दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर उनकी अंतरंग तस्वीरें वायरल हो गई थीं जिसके बाद दोनों के लिए ही असहज स्थिति बन गई. अंतरंग तस्वीरें सार्वजनिक होने के बाद आत्महत्या जैसा कदम उठाया. पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और साइबर सेल भी मामले की पड़ताल में जुट गई है.

