Assam Elections 2026: लंदन रिटर्न, एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर... जानें कौन हैं कुंकी चौधरी, जो BJP के 'फायर ब्रांड' नेता से भिड़ गईं

Kunki Choudhury vs Vijay Kumar Gupta in Assam chunav: 27 साल की कुंकी चौधरी असम में नई बनी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से BJP के अनुभवी नेता विजय कुमार गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं.

असम में इस समय सियासी पारा चढ़ हुआ है. चुनाव के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं. राज्य की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रेल को वोट डाले जाएंगे. इस बीच गुवाहाटी सेंट्रल सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है. इस सीट पर 27 वर्षीय कुंकी चौधरी (Kunki Chowdhury) असम जातीय परिषद (ASP) के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. ASP कांग्रेस का सहयोगी दल है. सीएम हिमंता बिस्वा ने कुंकी चौधरी के परिवार पर बीफ खाने का आरोप लगाया है. जिसको लेकर चौधरी भड़क गई हैं.

कुंकी चौधरी ने कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा के निजी हमले करना इस बात को दर्शाता है कि वह हार के डर से घबरा गए हैं. उनको मिल रहे जन समर्थन से सत्ताधारी पक्ष दबाव में है. उन्होंने कहा, 'मैं तो राजनीति में अभी आई हूं, तब भी वह इतने घबरा गए कि जनता के मुद्दों से हटकर निजी हमले करने लग रहे हैं.'

कौन हैं कुंकी चौधरी?

कुंकी चौधरी गुहावटी की रहने वाली हैं, उनका परिवार असम में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाला ट्रस्ट चलाता है. जिससे वह भी जुड़ी हुई हैं. कुंकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 'एजुकेशन लीडरशिप' में मास्टर्स डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने AJP ज्वाइन कर ली थी. चौधरी का यह पहला चुनाव है.

कुंकी चौधरी बनाम विजय कुमार गुप्ता की टक्कर

गुवाहाटी सेंट्रल सीट पर कुंकी चौधरी की टक्कर बीजेपी के विजय कुमार गुप्ता से है, जो काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं. लेकिन उनकी युवा छवि और जनता से जुड़े मुद्दे सबका ध्यान खींच रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके भाषणों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

10 साल से बीजेपी का कब्जा

हालांकि, उनके लिए यह चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि वह ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, जिसने आज तक एक भी सीट नहीं जीती. गुवाहाटी सेंट्रल सीट भी 2023 के डिलिमिटेशन के बाद बनी है. 2016 में सत्ता में आने के बाद गुवाहाटी शहर की सभी चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है.

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