FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

Homeभारत

भारत

Assam Elections 2026: लंदन रिटर्न, एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर... जानें कौन हैं कुंकी चौधरी, जो BJP के 'फायर ब्रांड' नेता से भिड़ गईं

Kunki Choudhury vs Vijay Kumar Gupta in Assam chunav: 27 साल की कुंकी चौधरी असम में नई बनी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से BJP के अनुभवी नेता विजय कुमार गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Apr 05, 2026, 04:53 PM IST

Assam Elections 2026: लंदन रिटर्न, एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर... जानें कौन हैं कुंकी चौधरी, जो BJP के 'फायर ब्रांड' नेता से भिड़ गईं

असम जातीय परिषद की उम्मीदवार कुंकी चौधरी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

असम में इस समय सियासी पारा चढ़ हुआ है. चुनाव के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं. राज्य की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रेल को वोट डाले जाएंगे. इस बीच गुवाहाटी सेंट्रल सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है. इस सीट पर 27 वर्षीय कुंकी चौधरी (Kunki Chowdhury) असम जातीय परिषद (ASP) के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. ASP कांग्रेस का सहयोगी दल है. सीएम हिमंता बिस्वा ने कुंकी चौधरी के परिवार पर बीफ खाने का आरोप लगाया है. जिसको लेकर चौधरी भड़क गई हैं. 

कुंकी चौधरी ने कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा के निजी हमले करना इस बात को दर्शाता है कि वह हार के डर से घबरा गए हैं. उनको मिल रहे जन समर्थन से सत्ताधारी पक्ष दबाव में है. उन्होंने कहा, 'मैं तो राजनीति में अभी आई हूं, तब भी वह इतने घबरा गए कि जनता के मुद्दों से हटकर निजी हमले करने लग रहे हैं.'

कौन हैं कुंकी चौधरी?
कुंकी चौधरी गुहावटी की रहने वाली हैं, उनका परिवार असम में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाला ट्रस्ट चलाता है. जिससे वह भी जुड़ी हुई हैं. कुंकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 'एजुकेशन लीडरशिप' में मास्टर्स डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने AJP ज्वाइन कर ली थी. चौधरी का यह पहला चुनाव है.

कुंकी चौधरी बनाम विजय कुमार गुप्ता की टक्कर
गुवाहाटी सेंट्रल सीट पर कुंकी चौधरी की टक्कर बीजेपी के विजय कुमार गुप्ता से है, जो काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं. लेकिन उनकी युवा छवि और जनता से जुड़े मुद्दे सबका ध्यान खींच रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके भाषणों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

10 साल से बीजेपी का कब्जा
हालांकि, उनके लिए यह चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि वह ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, जिसने आज तक एक भी सीट नहीं जीती. गुवाहाटी सेंट्रल सीट भी 2023 के डिलिमिटेशन के बाद बनी है. 2016 में सत्ता में आने के बाद गुवाहाटी शहर की सभी चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement