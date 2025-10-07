यात्री कृपया ध्यान दें! आखिरी समय पर कैंसल हो गई ट्रिप तो बदल सकते है कंफर्म टिकट, जानिए रेलवे का नया नियम

ट्रेन से यात्रा करने वालो लोगों के जरूरी खबर है. दरअसल रेलवे कंफर्म टिकट के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है, जिससे आप अपने टिकट की तारीख भी बदल सकते हैं.

अगर आप ट्रेन से यात्रा करते है तो कभी न कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि आपने पहले से टिकट कर लिया और वह कंफर्म हो गया हो लेकिन आखिरी समय में प्लान बदल जाता है तो ऐसे में आपको उस टिकट को बदल नहीं सकते और पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है. लेकिन राहत की खबर ये कि रेलवे इस नियम में बदलाव करने जा रहे है. रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत देने वाला फैसला लिया है. इस फैसले से उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिनका ट्रैवेल प्लान आखिरी वक्त में बदल जाता है. ऐसे यात्री कंफर्म टिकट की तारीखों में बदलाव करके यात्रा कर सकते हैं.

क्या है रेलवे का नया नियम

अभी तक नियमों के मुताबिक जिस तारीख का कंफर्म टिकट बुक हुआ है तो आपको उसी तारीख में यात्रा करनी पडे़गी. हालांकि उसके 48 से 12 घंटे पहले अगर टिकट रद्द कराया जाता है तो किराए की 25 फीसदी राशि कट जाती है. यह समय जैसे-जैसे कम होता जाता है, कैंसिलेशन फीस बढ़ती जाती है और अगर चार्ट तैयार हो गया फिर टिकट का पूरा पैसा ही कट जाता हैं. लेकिन अब रेलवे के इस नए नियम के लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा.



री-शिड्यूल किया जा सकता है टिकट

नए नियम लागू होने के बाद रेलवे के कंफर्म टिकटों को भी री-शिड्यूल किया जा सकेगा. एनडीटीवी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है. इस नियम को उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए कि किसी ने 27 अक्टूबर को यात्रा का टिकट बुक किया है. लेकिन आखिरी समय में किसी वजह से उसे अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ रही हैं और अब उसे 2 नवंबर को यात्रा करनी है तो यात्री इस टिकट की तारीख में ऑनलाइन बदलाव कर सकता हैं.

यहां फंस जाएगी बात

हालांकि इस में भी एक जगह पेंच फंस रहा है वो ये कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस दिन वह यात्रा करना चाहता है उस दिन उसे कंफर्म टिकट मिल ही जाएगा. टिकट का कंफर्मेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि उस डेट में सीट उपलब्ध है या नहीं, इतना ही नहीं अगर बदली हुई डेट का किराया वर्तमान टिकट से अधिक है तो ये भी यात्री को चुकाना पड़ेगा लेकिन अगर किराया बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं हैं.

