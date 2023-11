'PM मोदी की सोच गंदी और फासिस्ट', राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बेतुका बयान

डीएनए हिंदी: राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है. इस बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं. वह गलत बयानों के जरिए विपक्ष के नेताओं पर छींटाकशी कर रहे हैं. मणिपुर कई महीनों से जल रहा है वहां का मोदी एक बार भी जिक्र नहीं करते. लेकिन राजस्थान पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं.

अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सोच गंदी और फासिस्ट है. गहलोत का यह बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था. पीएम मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की थी. पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अब 1 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात करता है और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश की उपलब्धि को नजरअंदाज करने की मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा, 'कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के लोगों के पास ‘मेड इन चाइना’ फोन होता है. अरे, मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हैं, ये लोग.'

अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं. वह लोगों को भड़काने वाली बात करते हैं. जबकि कांग्रेस विकास और सुशासन को लेकर चुनाव लड़ रही है. कांग्रेस का मुद्दा विकास का मुद्दा है. जबकि बीजेपी धर्म एवं जाति की राजनीति करना चाहती है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं. वह विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं.

#WATCH | On Union Minister Narendra Singh Tomar's son's viral videos, Rajasthan CM Ashok Gehlot says, "...The entire country can see his video but there is no action from ED, he was not even questioned and you (agencies) are entering the houses of other people's sons and… pic.twitter.com/nSr8Nk14WY