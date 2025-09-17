Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्तीः गुजरात से दिल्ली तक जारी है विश्वास और भरोसे की कहानी

Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला

UPPSC RO ARO Result 2025: समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं? uppsc.up.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Homeभारत

भारत

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Bihar election: बिहार में महागठबंधन सीटों के बटवारे को लेकर लगातार बैठक कर रहा है. इसी बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने लालू यादव को चिठ्ठी देकर सीटों की मांग की हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 17, 2025, 05:25 PM IST

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत के गलियारों में सरगर्मी बढ़ चुकी हैं. महागठबंधन में दलों के  सीटों के बटबारे को लेकर गहन चर्चा शुरू हो चुकी है. कई दल अपनी-अपनी डिमांड भी रख रहे हैं. इन सब के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने इस चिट्ठी में लालू यादव से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की हैं. हांलाकि अभी किसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है इसका फैसला होना बाकि है. लेकिन माना जा रहा है महागठबंधन की तरफ 5 या 6 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं. 

ओवैसी ने मांगी 6 सीटें

इस पूरे विषय में एनडीटीवी से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ में लड़ेंगे. हमारे अध्यक्ष ने दो लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे हैं और एक आखिरी लेटर तेजस्वी यादव को लिखा है. उसमें लिखा है कि हम 6 सीटें लेने को तैयार हैं. अगर आप पावर में आते हैं तो हम को कोई मिनिस्ट्री मत दीजिए. बस सीमांचल डेवलेपमेंट बोर्ड बनाइए. अब इससे बढ़कर अख्तर-उल-ईमान और मजलिस क्या करेगी. हमारी एक जिम्मेदारी है बिहार और सीमांचल की जनता के लिए, उनमें एक आक्रोश है और गुस्सा है. बिहार की जनता जान चुकी है कि चुनाव के दौरान हम पर जो झूठा इल्जाम लगता था. ये बी टीम और पता नहीं क्या-क्या बोलते थे. हमारे चार एमएलए को लेकर भाग गए तो आसमान नहीं गिरा.”

पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था चुनाव

वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है. साथ ही पिछले हफ्ते कांग्रेस द्वारा अच्छी और बुरी सीटों के बंटवारे में संतुलन की मांग ने बातचीत को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है. बता दें कि 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था. जिनमें से मात्र 27 सीटों पर जीत हासिल की थी. इस बार फिर कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रही है. 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 75 पर जीत हासिल की थी.

अब महागठबंधन में कुल 8 दल शामिल 

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार महागठबंधन में हेमंत सोरेन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और  पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है. यानी कि अब महागठबंधन में कुल 8 दल शामिल हो गए हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE