Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Bihar election: बिहार में महागठबंधन सीटों के बटवारे को लेकर लगातार बैठक कर रहा है. इसी बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने लालू यादव को चिठ्ठी देकर सीटों की मांग की हैं.

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत के गलियारों में सरगर्मी बढ़ चुकी हैं. महागठबंधन में दलों के सीटों के बटबारे को लेकर गहन चर्चा शुरू हो चुकी है. कई दल अपनी-अपनी डिमांड भी रख रहे हैं. इन सब के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने इस चिट्ठी में लालू यादव से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की हैं. हांलाकि अभी किसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है इसका फैसला होना बाकि है. लेकिन माना जा रहा है महागठबंधन की तरफ 5 या 6 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं.

ओवैसी ने मांगी 6 सीटें

इस पूरे विषय में एनडीटीवी से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ में लड़ेंगे. हमारे अध्यक्ष ने दो लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे हैं और एक आखिरी लेटर तेजस्वी यादव को लिखा है. उसमें लिखा है कि हम 6 सीटें लेने को तैयार हैं. अगर आप पावर में आते हैं तो हम को कोई मिनिस्ट्री मत दीजिए. बस सीमांचल डेवलेपमेंट बोर्ड बनाइए. अब इससे बढ़कर अख्तर-उल-ईमान और मजलिस क्या करेगी. हमारी एक जिम्मेदारी है बिहार और सीमांचल की जनता के लिए, उनमें एक आक्रोश है और गुस्सा है. बिहार की जनता जान चुकी है कि चुनाव के दौरान हम पर जो झूठा इल्जाम लगता था. ये बी टीम और पता नहीं क्या-क्या बोलते थे. हमारे चार एमएलए को लेकर भाग गए तो आसमान नहीं गिरा.”

पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था चुनाव

वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है. साथ ही पिछले हफ्ते कांग्रेस द्वारा अच्छी और बुरी सीटों के बंटवारे में संतुलन की मांग ने बातचीत को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है. बता दें कि 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था. जिनमें से मात्र 27 सीटों पर जीत हासिल की थी. इस बार फिर कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रही है. 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 75 पर जीत हासिल की थी.

अब महागठबंधन में कुल 8 दल शामिल

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार महागठबंधन में हेमंत सोरेन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है. यानी कि अब महागठबंधन में कुल 8 दल शामिल हो गए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.