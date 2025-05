देश की सियासत में अपने बेबाक और तल्ख बयानों के लिए पहचाने जाने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में हैं. मगर इस बार वजह कुछ अलग है. केंद्र सरकार की ओर से उन्हें एक बेहद अहम अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आतंकवाद के खिलाफ बनाई गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समिति में ओवैसी को शामिल किया गया है. अब वे विदेशों में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का चेहरा बनकर दुनिया को बताएंगे कि भारत आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता.

दरअसल, बात यहीं खत्म नहीं हुई है. ओवैसी के तेवर और अंदाज फिर से वायरल हो गए जब उन्होंने खुद को पाकिस्तान का 'दूल्हा भाई' बता डाला. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे कहते हैं, 'हम ही दूल्हा भाई हैं पाकिस्तान के, वहां अब कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ मैं ही हूं जो सबको नजर आ रहा है. इतना हैंडसम और बेबाक कोई नहीं मिला उन्हें. देखते रहो प्यारे, ज्ञान बढ़ेगा. उनकी इस बात पर सोशल मीडिया में हंसी का माहौल भी बना, तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने इसे उनकी 'बेबाक डिप्लोमेसी' कहा.

यह भी पढ़ें: Hyderabad Fire Incident: हैदराबाद में चारमीनार के पास भीषण आग में 17 की मौत, 9 वोग झुलसे

ओवैसी ने साफ किया कि भारत सरकार की इस जिम्मेदारी को वे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे. उन्होंने कहा, 'जहां भी भारत सरकार मुझे भेजेगी, मैं देश के हित में आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूती से रखूंगा. हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी.'

#WATCH | Hyderabad, Telangana | AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "... Pakistanis have not seen anyone else so outspoken or handsome. They only see me in India... They should keep listening to me; their knowledge will increase, and their ignorance will disappear." pic.twitter.com/YtSLORYfrA