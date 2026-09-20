उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष को खुला ऑफर, बोले- भाजपा को हराना है तो...

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मजबूती से लड़ना चाहते हैं. ओवैसी ने भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों को एक ऑफर भी दिया है.

Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तैयारी शुरू कर दी है. यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्ष को खुला ऑफर दिया है. ओवैसी ने कहा कि जो भी पार्टी भाजपा को रोकना चाहती है, वह हमारे साथ गठबंधन करे, हम तैयार हैं.

हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अपने सभी पत्ते नहीं खोले हैं. ओवैसी ने कहा है कि पार्टी ने अभी तक सीटों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ओवैसी ने कहा कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और हमारी पार्टी का संगठन जिले के हिसाब से मजबूत किया जा रहा है.

भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो भी पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता में न आए, उसे हमारे साथ गठबंधन करना चाहिए. हम गठबंधन के लिए तैयार हैं. अब देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं.

योगी सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

यूपी में कानून-व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पहले, यूपी पुलिस में लाखों खाली पोस्ट भरें। पिछले 11 साल से उन्हें क्यों नहीं भरा गया? दो दिन पहले आपने कानपुर में सुबह 5 बजे बुलडोजर से एक कब्रिस्तान गिरा दिया। आपने यह किस कानून के तहत किया? 'वक्फ बाय यूजर' वाला कानून अभी लागू है. आप मस्जिदें गिरा रहे हैं, यह कैसा शासन है?

समान नागरिक संहिता को लेकर ओवैसी ने कहा कि आप यूसीसी के नाम पर आर्टिकल 25, 26, 29 और 14 को खत्म नहीं कर सकते. भारत के संविधान में जो कुछ है, उसे बाबासाहेब अंबेडकर ने बनाया था. यूसीसी के नाम पर आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट को गैर-हिंदुओं पर कैसे लागू कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे एनआरसी करेंगे. एनआरसी का मतलब है करोड़ों लोगों को लाइन में खड़ा करना. अगर आप एनआरसी के नियम देखें तो जब लिस्ट जारी होती है, तो कोई भी सवाल उठा सकता है. इसका एकमात्र मकसद एनआरसी प्रोसेस के जरिए सभी को लाइन में खड़ा करना है.

अखिलेश यादव पर निशाना

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया. ओवैसी ने कहा, "2014 में टारगेट किया गया, 2017 में टारगेट किया गया, 2019 में टारगेट किया गया, 2022 में टारगेट किया गया. हमें चार बार टारगेट किया गया. हमें बताएं क्या हुआ. अब हम किसी को रोक नहीं पाएंगे. अगर कोई कुछ कहता है तो हम जवाब देंगे. हम किसी का कर्ज चुकाए बिना नहीं छोड़ते."

(एजेंसी इनपुट -IANS)