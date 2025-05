Asaduddin Owaisi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस दौरे के महज कुछ ही देर बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर तंज कसा. ओवैसी ने सवाल किया कि अगर रहीम यार खान एयरबेस वास्तव में सुरक्षित है तो क्या दोनों नेता चीनी विमान से वहां उतरने की हिम्मत दिखा सकते हैं? आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल कर रडार साइट्स और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को भी तबाह कर दिया.

10 मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला किया गया. इस ऑपरेशन में रहीम यार खान, चकलाला, सुक्कुर और सियालकोट जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाया गया. भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और झूठा प्रचार कर रहा है कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है. इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी.

Will S Sharief & A Munir be able to land their Leased Chinese Aircraft at

Rahim Yar khan Airbase ?