ओवैसी ने बी आर आंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि संविधान स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और समानता की गारंटी देता है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन पर संविधान की रक्षा करने और मुसलमानों के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.

संविधान दिवस पर लखनऊ में ‘समाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की पहली संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि यह गठबंधन भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकेगा. ‘समाजिक परिवर्तन मोर्चा’, एआईएमआईएम और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच एक गठबंधन है.

ओवैसी ने बी आर आंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि संविधान स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और समानता की गारंटी देता है. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर इन सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया. भाजपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, 'न्याय बुलडोजर या मुठभेड़ से नहीं मिलेगा. न्याय बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान से मिलेगा. कानून का राज फिर से बहाल होगा.' उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल संविधान को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है.

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि पार्टी का नेतृत्व मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए बिना ही उनके वोट मांगता है. उन्होंने पूछा, 'हमें कितनी बार धोखा दिया जाएगा? अखिलेश यादव, क्या आप करहल से किसी मुसलमान को टिकट देंगे?' उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जाति-आधारित राजनीति करती है और मुसलमानों को उनका उचित राजनीतिक हिस्सा देने में विफल रही है.

ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाया कि वे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहे हैं. ओवैसी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया और लोगों से 2027 के चुनावों में उनके गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की.

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, 'हमारे सामने एक ऐतिहासिक मौका है कि हम न तो ‘लाल टोपी’ का समर्थन करें और न ही आरएसएस और भाजपा का.' लाल टोपी से यहा उनका इशारा संभवतः समाजवादी पार्टी की ओर था. ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की तारीफ भी की. उन्होंने कहा, 'अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है जो गरीबों, शोषितों और वंचितों का प्रतिनिधित्व करे, और जिसकी सरकार किसी एक खास वर्ग की नहीं बल्कि आम लोगों की हो, तो वह व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद होंगे.'



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