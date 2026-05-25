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गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

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गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बच्चों को अपने समय का सही इस्तेमाल करने का तरीका बताया है और साथ ही पैरेंट्स से भी खास अपील की है...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 25, 2026, 11:09 AM IST

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

CM Yogi Adityanath (Image: Social Media)

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गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम एक भावनात्मक संदेश लिखा किया है. उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां केवल आराम करने का समय नहीं हैं, बल्कि यह बच्चों के लिए सीखने, नई चीजें जानने और अपनी रुचियों को पहचानने का एक बेहतरीन अवसर भी हैं. मुख्यमंत्री ने बच्चों को छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए कहा कि यह समय खुद को बेहतर बनाने और नए अनुभव हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है.

सीएम योगी ने अपने संदेश में बच्चों को किताबें पढ़ने, चित्रकारी करने, संगीत सीखने, फोटोग्राफी जैसी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया. उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियां बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाती हैं और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने में मदद करती हैं. उन्होंने बच्चों से कहा कि वे छुट्टियों को केवल मोबाइल फोन या टीवी तक सीमित न रखें, बल्कि कुछ नया सीखने की कोशिश करें.

CM ने पैरेंट्स से क्या अपील की?

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से भी खास अपील की. उन्होंने कहा कि माता-पिता को बच्चों को दादा-दादी और नाना-नानी के पास जरूर लेकर जाना चाहिए. परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताने से बच्चों को संस्कार, पारिवारिक परंपराओं और जीवन के अनुभवों को समझने का मौका मिलता है. यह समय बच्चों और परिवार के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने का भी अवसर होता है.

इसके साथ ही सीएम योगी ने बच्चों को प्रकृति के करीब लाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि छुट्टियों में बच्चों को पौधे लगाने की आदत डालनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी चाहिए. स्वच्छता बनाए रखना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और आसपास सफाई रखना भी बच्चों के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए. मुख्यमंत्री ने छुट्टियों को 'प्लास्टिक मुक्त' बनाने का संकल्प लेने की बात कही और कपड़े या जूट के बैग इस्तेमाल करने की सलाह दी.

बच्चों को इन जगहों पर घूमने की दी सलाह

सीएम योगी ने कहा कि घूमने-फिरने से बच्चों को नई जगहों, संस्कृति और प्रकृति को समझने का मौका मिलता है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक स्थलों जैसे दुधवा, चूका बीच और कतर्निया घाट का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे स्थान बच्चों को प्रकृति के करीब लाते हैं और सीखने का नया अनुभव देते हैं. अपने संदेश के आखिर में में मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव बनते हैं. अगर बच्चे छुट्टियों में अच्छी आदतें अपनाएं, प्रकृति से जुड़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, तो यह अनुभव उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा.

यहां पढ़ें सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों को लिखी गई चिट्ठी
CM Yogi Adityanath Letter


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