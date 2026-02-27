कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

Delhi Liquor Scam: केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया कि दिल्ली में अब चुनाव करा लें, अगर बीजेपी की 10 सीटें भी आ जाएं तो वह राजनीति छोड़ देंगे.

दिल्ली के शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे केजरीवाल और सिसोदिया दोषी ठहराया जाए. अदालत का यह फैसला सुनते केजरीवाल भावुक हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी ने उनकी छवी को काफी नुकसान पहुंचाया.

केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि वह भष्ट नहीं है. दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईमानदार हैं. यह तो AAP को खत्म करने के लिए षडयंत्र रचा गया. लेकिन षडयंत्रकारियों का मुखौटा आज सबके सामने उजागर हो गया है.

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया कि दिल्ली में अब चुनाव करा लें, अगर बीजेपी की 10 सीटें भी आ जाएं तो वह राजनीति छोड़ देंगे. उन्हें पता था कि वो हमें नहीं हरा सकते. इसलिए शराब घोटाले का झूठा षडयंत्र रचकर हमारे टॉप 4 लीडर को जेल में डाल दिया. मेरी ईमानदारी को चोट पहुंचाने की कोशिश की.

'बीजेपी की राजनीति झूठ और नफरत पर टिकी'

उन्होंने कहा,'मैंने जिंदगी में ईमानदारी कमाई है. दिल्ली में काम करके दिखाया है. AAP सरकार ने राजधानी में 500 से ज्यादा स्कूल बनवाए हैं. 200 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए. हिम्मत है तो 500 की जगह आप 5000 बनवाओ. 2000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ. बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी राजनीति झूठ और नफरत पर टिकी है.

पूर्व सीएम ने आगे कहा, 'मेरे बारे में कहा जा रहा था कि दिल्ली में हार के बाद मैं गायब हो गया हूं. लेकिन मैं गायब नहीं था. जब मुझे और मेरे परिवार को कोई बेईमान बोलता है तो मुझे फर्क पड़ता है. इसलिए मैंने तय किया था कि जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब बोलूंगा.'

क्या दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे केजरीवाल?

केजरीवाल के इस आक्रमता ने दिखा दिया है कि अब वह नए सिरे से दिल्ली के सियासी मैदान में उतरने वाले हैं. वह पूरी मजबूती से इस मामले को दिल्ली की जनता के बीच लेकर जाएंगे और बताएंगे कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए बीजेपी ने किस तरह उनको शराब घोटाले में फंसाया. AAP का कहना है कि केजरीवाल-सिसोदिया के बरी होने से हमारी विश्वसनीयता पहले की तरह मजबूत होगी.

बता दें, 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तक अपनी सीटें नहीं बचा पाए थे. AAP सिर्फ 22 सीटें ही जीत सकी थी. जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई. इस हार की सबसे बड़ी वजह शराब घोटाले को माना गया. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद छोड़ना पड़ा था.

