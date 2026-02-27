FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

Homeभारत

भारत

कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

Delhi Liquor Scam: केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया कि दिल्ली में अब चुनाव करा लें, अगर बीजेपी की 10 सीटें भी आ जाएं तो वह राजनीति छोड़ देंगे.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 27, 2026, 07:59 PM IST

कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (file photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे केजरीवाल और सिसोदिया दोषी ठहराया जाए. अदालत का यह फैसला सुनते केजरीवाल भावुक हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी ने उनकी छवी को काफी नुकसान पहुंचाया.

केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि वह भष्ट नहीं है. दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईमानदार हैं. यह तो AAP को खत्म करने के लिए षडयंत्र रचा गया. लेकिन षडयंत्रकारियों का मुखौटा आज सबके सामने उजागर हो गया है.

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया कि दिल्ली में अब चुनाव करा लें, अगर बीजेपी की 10 सीटें भी आ जाएं तो वह राजनीति छोड़ देंगे. उन्हें पता था कि वो हमें नहीं हरा सकते. इसलिए शराब घोटाले का झूठा षडयंत्र रचकर हमारे टॉप 4 लीडर को जेल में डाल दिया. मेरी ईमानदारी को चोट पहुंचाने की कोशिश की. 

'बीजेपी की राजनीति झूठ और नफरत पर टिकी'
उन्होंने कहा,'मैंने जिंदगी में ईमानदारी कमाई है. दिल्ली में काम करके दिखाया है. AAP सरकार ने राजधानी में 500 से ज्यादा स्कूल बनवाए हैं. 200 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए. हिम्मत है तो 500 की जगह आप 5000 बनवाओ. 2000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ. बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी राजनीति झूठ और नफरत पर टिकी है.  

पूर्व सीएम ने आगे कहा, 'मेरे बारे में कहा जा रहा था कि दिल्ली में हार के बाद मैं गायब हो गया हूं. लेकिन मैं गायब नहीं था. जब मुझे और मेरे परिवार को कोई बेईमान बोलता है तो मुझे फर्क पड़ता है. इसलिए मैंने तय किया था कि जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब बोलूंगा.'

क्या दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे केजरीवाल?

केजरीवाल के इस आक्रमता ने दिखा दिया है कि अब वह नए सिरे से दिल्ली के सियासी मैदान में उतरने वाले हैं. वह पूरी मजबूती से इस मामले को दिल्ली की जनता के बीच लेकर जाएंगे और बताएंगे कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए बीजेपी ने किस तरह उनको शराब घोटाले में फंसाया. AAP का कहना है कि केजरीवाल-सिसोदिया के बरी होने से हमारी विश्वसनीयता पहले की तरह मजबूत होगी.

बता दें, 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तक अपनी सीटें नहीं बचा पाए थे. AAP सिर्फ 22 सीटें ही जीत सकी थी. जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई. इस हार की सबसे बड़ी वजह शराब घोटाले को माना गया. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद छोड़ना पड़ा था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
MORE
Advertisement