अब दिल्ली की जनता भी उस आलीशान बंगले को करीब से देख सकेगी, जिसे लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक विवाद चल रहा था. जानें कितने रुपयों में कर सकेंगे 'अरविंद केजरीवाल के शीश महल' में एंट्री...

Arvind Kejriwal Bungalow: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास 'शीशमहल' अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. इस बंगले को देखने के लिए 20 रुपये का टिकट रखा गया है. अब दिल्ली की जनता भी उस आलीशान बंगले को करीब से देख सकेगी, जिसे लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक विवाद चल रहा था. इस बंगले में साल 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए रहे थे.

दिल्ली सरकार ने इस आवास को पहले मीडिया के लिए खोला है. इसके बाद आम लोग भी टिकट लेकर इसके अंदर जा सकेंगे. बंगले के अंदर मौजूद फर्नीचर और दूसरी महंगी चीजों पर बाकायदा प्राइस टैग लगाए गए हैं. इनमें सोफे, कुर्सियों, पर्दों से लेकर झूमर और सेंट्रल टेबल तक की कीमत बताई गई है. इनकी कीमत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बंगले के रेनोवेशन पर कितनी बड़ी रकम खर्च हुई है.

20 रुपये में देख सकेंगे 'शीशमहल'

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार, 26 नवंबर को ऐलान किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास 'शीशमहल' को आम लोगों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा. शुरुआत में मीडिया को बंगले के अंदर का दौरा कराया गया. आज से आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, बंगले को देखने के लिए टिकट की कीमत 20 रुपये रखी गई है, लेकिन सीनियर सिटीजंस और स्टूडेंट्स को एंट्री के लिए कोई शुल्क नहीं देनी होगी.

#WATCH | Delhi: Visuals from former CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal's residence, 'Sheesh Mahal' Delhi Minister Parvesh Verma earlier said, "Sheesh Mahal will be opened to the general public. We will allow the public to tour the entire facility..." https://t.co/d9uEH5lcVR — ANI (@ANI) November 27, 2026

बेड, सोफा और झूमर तक पर लगे प्राइस टैग

मीडिया टूर के दौरान अधिकारियों ने बंगले में मौजूद महंगे फर्नीचर और दूसरी चीजों की जानकारी दी. यहां मौजूद कई सामानों पर प्राइस टैग लगाए गए हैं. इनमें 11.56 लाख रुपये का झूमर, ₹1.9 लाख का डबल बेड, 5.47 लाख रुपये का सोफा, 5.58 लाख रुपये की कुर्सियां, 6.79 लाख रुपये की सेंट्रल टेबल और 5.69 लाख रुपये के पर्दे शामिल हैं.

बंगले के रेनोवेशन और फर्नीचर पर कुल 58.83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया है. इस खर्च को लेकर पहले भी काफी विवाद हुआ था. रेनोवेशन का खर्च शुरुआती अनुमानित कीमत से 300 फीसदी से भी ज्यादा पहुंचने के दावे किए गए थे. मामला सीबीआई तक भी पहुंचा था. वहीं सीएजी की रिपोर्ट में भी इस आवास के निर्माण और खर्च को लेकर कई दावे किए गए थे.

'जनता को एक-एक पैसे का हिसाब मिलना चाहिए'

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस आवास को आम लोगों के लिए खोलने का मकसद जनता को यह बताना है कि उसका पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ है. उन्होंने कहा, 'जनता को एक-एक पैसे का जवाब देना और कहां पर उनका पैसा खर्च हुआ है, यह हमें बताना चाहिए. हर सरकार को बताना चाहिए. केवल इसी मकसद से इसे दिल्ली की जनता के लिए खोला गया है.'

कपिल शर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना

दिल्ली के मंत्री कपिल शर्मा ने भी इस बंगले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कभी एक कमरे के घर में रहने की बात करता था, उसने जनता के पैसों से कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है. कपिल शर्मा ने आरोप लगाया कि बंगले में दुनिया के अलग-अलग देशों से महंगी चीजें मंगाकर लगाई गई हैं. उन्होंने कहा, 'मार्बल वियतनाम से मंगाया गया है. क्रॉकरी किसी और देश से मंगाई गई है, टेबल किसी और देश से मंगाई गई है. आज मीडिया के कैमरों के माध्यम से पूरा देश यह सच अपनी आंखों से देखेगा.'

#WATCH | Delhi: Delhi Minister Kapil Mishra says, "Starting today, the public in Delhi and across the country will be able to see this 'Sheesh Mahal'. It has been opened to the media today, and through your cameras, the entire nation will witness the sordid game of corruption and plunder that Kejriwal played—at a time when Delhi was gasping for oxygen during the COVID-19 pandemic. The very man who once claimed he would live in a single-room house has engaged in massive corruption using public funds. Items have been sourced from various countries around the world: the marble was imported from Vietnam, the crockery from another nation, and the tables from yet another. Today, through your cameras, the whole country will see this truth with their own eyes." — ANI (@ANI) November 27, 2026

2015 से 2024 तक केजरीवाल का रहा था सरकारी आवास

दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर बना यह बंगला साल 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास रहा. केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब इसी बंगले में रहते थे. इस आवास को 'शीशमहल' नाम साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया था. बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में इस नाम का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन पर जनता का जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है. इसके बाद से ही यह आवास राजनीतिक विवाद का बड़ा मुद्दा बना हुआ है.

