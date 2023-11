Arvind Kejriwal ED Case Live: पेशी से पहले बोले केजरीवाल, 'अवैध है समन, इसे वापस ले ED'

डीएनए हिंदी: दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी. आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है. पेशी से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी का यह समन राजनीति से प्रेरित है और अवैध है. केजरीवाल ने यह भी कहा है कि ईडी इस समन को तुरंत वापस ले.

ईडी के समन के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है, 'यह समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है. इसे बीजेपी के कहने पर भेजा गया है. यह नोटिस इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भएजा गया है कि मैं चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने न जा पाऊं. ईडी को यह नोटिस तुरंत वापस लेना चाहिए.' इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस को आशंका है कि AAP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर सकते हैं.

#WATCH | Heavy security outside the Enforcement Directorate (ED) Office in Delhi.



ED has summoned Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal to appear before them today in connection with the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/5WuzS19faO