केंद्र में बनेगी AAP की सरकार, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा, समझिए मामला

डीएनए हिंदी: दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा बरपा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि आने वाले दिनों में उनकी भी सरकार बन सकती है. कोई भी स्थिति स्थाई स्थिति नहीं होती है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है. हम भी कल केंद्र में सत्ता में आ सकते हैं, हमारे भी उपराज्यपाल होंगे. हमारी सरकार जनता को परेशान नहीं करेगी.

अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, 'यह सामंतवादी मानसिकता है कि गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना है. उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं देश में ही ट्रेनिंग करवा लो, क्यों करवा लें? हम किसी से कम है क्या, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते क्या? दिल्ली की जनता का पैसा है, हम तो ऐसे ही करेंगे, सवाल यह है कि ऐसा कहना वाला एलजी कौन है?'

'LG नहीं हैं हेडमास्टर...' क्यों उपराज्यपाल पर भड़के सीएम केजरीवाल?



विधानसभा में सदन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'उपराज्यपाल ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के प्रस्तावों पर दो बार आपत्ति जताई. इससे पता चलता है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं. उपराज्यपाल मेरे हेडमास्टर नहीं हैं. जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है.'



देखें अरविंद केजरीवाल का पूरा भाषण-

Hon'ble CM Shri @ArvindKejriwal addressing the Winter Session of the Delhi Assembly | LIVE https://t.co/vSAHXfyJQa