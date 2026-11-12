'7 करोड़ रुपये दो, वरना...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग की केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, बेटी का भी लिया नाम

शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने वाले ने अरविंद केजरीवाल से सात करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने 6 नवंबर को धमकी की शिकायत दर्ज करवाई थी.

जरनैल सिंह ने शिकायत में बताया कि उन्हें धमकी भरा फोन कॉल और वॉट्सएप मैसेज भेजा गया था. उन्होंने मोहाली के एसएसपी को शिकायत दी और कहा कि आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताते हुए अरविंद केजरीवाल को सात करोड़ रुपये देने की धमकी दी. पैसे न देने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को भी जान से मारने की धमकी दी गई.

शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस बीच, पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स, आईपी लॉग्स और लोकेशन की जांच कर रही है. जरनैल सिंह ने पुलिस से अऱविंद केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा पक्की करने की भी मांग की है.

बॉलीवुड में खौफ फैलाने की कोशिश

सलमान खान, रोहित शेट्टी और टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी है. चार दिन पहले ही बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा था. आईएएनएस ने मुंबई पुलिस के सूत्र के हवाले से बताया कि ऑडियो मैसेज अनिल पंडित नाम के शख्स था.

ऑडियो मैसेज में वह कहता है, 'मैं अनिल पंडित बोल रहा हूं. मैं लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई हूं. मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया और कॉल काट दी. कोई बात नहीं, हमें सिर्फ अपना संदेश पहुंचाना है, आप हमसे बात कर लीजिए. अगर कोई मामला सुलझाना चाहते हैं तो सुलझा लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा रवैया दिखाएंगे, तो आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है जैसा टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ.'

अनिल पंडित ने कहा, 'हमें चंडीगढ़ में आपके घर के बारे में भी जानकारी है और यह भी पता है कि आप यहां कहां रह रहे हैं. हमें आपकी बाइक का नंबर भी मिल गया है. हमने उस नंबर पर भी फोन किया, लेकिन वहां से भी जवाब नहीं मिला. देखिए, हमें सिर्फ एक बार आपसे बात करनी है. आप बात कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे. अगर आप बात करने को तैयार हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमने आपको सिर्फ बातचीत के लिए फोन किया है.'

अनिल पंडित ने आयुष्मान को धमकी दी कि अगर उन्होंने उससे बात नहीं की तो वह उनके परिवार पर अटैक करेगा और जो भी फैमिली मेंबर हाथ लगेगा, उसको खत्म कर देगा. इससे पहले तुषार कपूर समेत और बॉलीवुड स्टार्स को भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे. पुलिस ने ईमेल भेजने वाले आरोपी वैभव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. वैभव एक आईटी इंजीनियर है.

यह भी पढ़ें:- बिहार के बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत, केस वापस नहीं लेने पर छत से नीचे फेंक दिया- जानें पूरा मामला