FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'खाली यादव जी वाला गाना गा रही हो...', चूड़ा-दही पार्टी में जब सिंगर पर भड़क गए तेज प्रताप यादव, लोग करने लगे तारीफ

'खाली यादव जी वाला गाना गा रही हो...', चूड़ा-दही पार्टी में जब सिंगर पर भड़क गए तेज प्रताप यादव, लोग करने लगे तारीफ

'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

JEE Mains Admit Card 2026: NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है. हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रहे हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 15, 2026, 05:56 PM IST

'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

operation sindoor new video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय सेना दिवस के मौके पर आज पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, एयरबेस और उसके रडार सिस्टम को सेना ने कैसे ध्वस्त किया. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने न एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया, बल्कि भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्रवाई की क्षमता को दर्शाया.

ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में अंजाम दिया गया था. सेना ने करीब 3 मिनट का वीडियो शेयर किया है. जिसके शुरुआत में भारत में हुए आतंकी हमलों को दिखाया गया है. इसमें 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का उरी हमला और 2019 पुलवामा अटैक का जिक्र किया गया है.

सेना ने इन हमलों की निंदा करते हुए 'मानवता पर हमला' बताया. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प के साथ इतिहास रचा. आर्मी डे परेड, जयपुर में प्रदर्शित इस लघु फिल्म के माध्यम से वीरता की इस प्रेरक गाथा को देखें.'

भविष्य के युद्धों पर फोकस

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है. हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रहे हैं. इसी दिशा में नई प्लानिंग की जा रही है. जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार लैस और ट्रेन किया जा सके.

इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत भैरव बटालियन, अशनि प्लाटून, शक्तिबान रेजीमेंट और दिव्यास्त्र बैटरी जैसी नई यूनिट खड़ी की गई हैं. ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक चुस्त, तत्पर एवं मिशन-केंद्रित सेना के निर्माण को दर्शाती हैं.

सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है. इसकी झलक जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड देखने को मिली. भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे हथियार प्रणालियों और उपकरण चाहिए, जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए गए हों. स्वदेशी अब केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो रहे हैं, वो देश के समग्र विकास में योगदान देंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
MORE
Advertisement
धर्म
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi
MORE
Advertisement