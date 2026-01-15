'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

भारत
भारतीय सेना दिवस के मौके पर आज पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, एयरबेस और उसके रडार सिस्टम को सेना ने कैसे ध्वस्त किया. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने न एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया, बल्कि भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्रवाई की क्षमता को दर्शाया.
ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में अंजाम दिया गया था. सेना ने करीब 3 मिनट का वीडियो शेयर किया है. जिसके शुरुआत में भारत में हुए आतंकी हमलों को दिखाया गया है. इसमें 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का उरी हमला और 2019 पुलवामा अटैक का जिक्र किया गया है.
सेना ने इन हमलों की निंदा करते हुए 'मानवता पर हमला' बताया. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प के साथ इतिहास रचा. आर्मी डे परेड, जयपुर में प्रदर्शित इस लघु फिल्म के माध्यम से वीरता की इस प्रेरक गाथा को देखें.'
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है. हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रहे हैं. इसी दिशा में नई प्लानिंग की जा रही है. जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार लैस और ट्रेन किया जा सके.
#ArmyDay 2026
ऑपरेशन सिंदूर 🇮🇳
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प के साथ इतिहास रचा।
— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) January 15, 2026
इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत भैरव बटालियन, अशनि प्लाटून, शक्तिबान रेजीमेंट और दिव्यास्त्र बैटरी जैसी नई यूनिट खड़ी की गई हैं. ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक चुस्त, तत्पर एवं मिशन-केंद्रित सेना के निर्माण को दर्शाती हैं.
सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है. इसकी झलक जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड देखने को मिली. भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे हथियार प्रणालियों और उपकरण चाहिए, जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए गए हों. स्वदेशी अब केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो रहे हैं, वो देश के समग्र विकास में योगदान देंगे.
