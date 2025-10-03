Add DNA as a Preferred Source
दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां

Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

विकास दिव्यकीर्ति को बड़ा झटका! लगा 5 लाख का तगड़ा जुर्माना, UPSC सलेक्शन को लेकर झूठे विज्ञापन से जुड़ा है मामला

Karwa Chauth Date 2025: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त

High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान अगर इतिहास और भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसको प्रायोजित आतंकवाद को बंद करना पड़ेगा.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 03, 2025, 05:08 PM IST

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी. आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसे संयम नहीं बरतेंगे. अगर पाकिस्तान ने अब कोई हिमाकत की तो ऑपरेशन 2.0 के तहत उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे.

सेना अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेना चाहिए. हमने उसको गंभीर चोट पहुंचाई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर इतिहास और भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसको प्रायोजित आतंकवाद को बंद करना पड़ेगा. क्योंकि हम बार-बार अपना संयम नहीं दिखाएंगे. अगर हमें फिर उकसाया गया तो  ऑपरेशन 2.0 की तरफ जाएंगे और ऐसी प्रतिक्रिया देंगी की पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ही नहीं बचेगा.

9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त
आर्मी चीफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था. इस ऑपरेशन में करीब 100 पाकिस्तानी सेना के जवान और आतंकी ढेर हुए थे. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की ताकत को दुनिया ने देखा. इस ऑपरेशन का श्रेय हमारे जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है. जिन्होंने सेना का पूरा साथ दिया.

PAK के एफ-16 फाइटर जेट किए ध्वस्त
वहीं, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भी 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को उस स्थिति तक पहुंचाया, जहां उसको युद्धविराम की मांग करनी पड़ी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान नष्ट किए. इनमें पाकिस्तानी बेस पर खड़े 4 से 5 एफ-16 लड़ाकू विमान भी शामिल थे.

यह भी पढ़ें- भारत झुकेगा नहीं..., अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन का बड़ा बयान, PM मोदी को लेकर भी कही अहम बात

एयरपोर्श ने पाकिस्तानी एयरबेस, रडार, कमांड सेंटर, रनवे, हैंगर और एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को भी गंभीर क्षति पहुंचाई. एयर चीफ मार्शल ने बताया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान का एक सी-130 श्रेणी का विमान और संभवतः एक हाई-वैल्यू निगरानी विमान भी हिट हुआ. अगर पाकिस्तान सोचता है कि हमारे 15 विमान गिरा दिए, तो उसे सोचने दे. उनकी कहानी मनोहर कहानियां हैं, चलने दो, वो इसी में खुश रहें.

