सेना के एक बड़े ठिकाने या काफिले पर फिदायीन हमले की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए उजैद को हथियार और विस्फोटक से जुड़ी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर बनाया गया था ग्रुप

ग्रुप में हुई थी चेक पोस्ट पर हमले की प्लानिंग

पुलिस ने उजैद को 24 नवंबर को अरेस्ट किया

यूपी के मेरठ से गिरफ्तार 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकी उजैद की चैट सामने आई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलाए हुए हैं. चैट में सेना की चेकपोस्ट को निशाना बनाने की बात सामने आई है. एक संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर ने अटैक का प्लान बनाया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार मोहम्मद साजिद और उजैद के शामिल होने की बात सामने आई है.

8 नवंबर 2025 को 'Session' नाम के एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर '005 Brigade' नाम के पांच सदस्यों वाले ग्रुप में हमले की प्लानिंग को लेकर बातचीत हुई थी. इस ग्रुप में जम्मू-कश्मीर का मोहम्मद साजिद, उजैद और पाकिस्तानी हैंडलर शामिल था.

चैट में क्या हुई बातचीत?

चैट में साजिद ने योजना के बारे में पूछा. इसके बाद 'Drugs' कोडनेम इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी हैंडलर आमिर हमजा ने सेना की चेकपोस्ट पर आत्मघाती हमले का प्लान बताया. साजिद ने इसके लिए तैयार होने की बात कही. उसने लिखा कि वह पूरी चेकपोस्ट उड़ा देगा और अपना 100 प्रतिशत देगा.

इसी बातचीत में उजैद ने हमले में इस्तेमाल होने वाली जैकेट के बारे में पूछा. हैंडलर ने जवाब दिया कि इसकी व्यवस्था की जाएगी. पुलिस और जांच एजेंसियां अभी पूरे मामले की जांच कर रही हैं.

Meerut, Uttar Pradesh: Police presented 19-year-old Uzaid, accused of plotting a suicide attack. According to police, he was influenced by Zakir Naik and was associated with WhatsApp groups named 'Tuition 40' and 'Brigade'. https://t.co/PfzC5WNahX November 24, 2026

24 नवंबर को अरेस्ट हुआ?

पुलिस ने 24 नवंबर को मेरठ से उजैद को गिरफ्तार किया था. वह करीब 10 महीने से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, उजैद का संपर्क जम्मू-कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद साजिद से था. साजिद को नवंबर 2025 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. साजिद से पूछताछ के दौरान उजैद का नाम सामने आया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी तलाश शुरू की. जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय पुलिस ने जनवरी और फरवरी 2026 में मेरठ में उसके ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन वह नहीं मिला.

पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन

पुलिस का दावा है कि उजैद और साजिद का संपर्क पाकिस्तान से संचालित संदिग्ध नेटवर्क से था. इस नेटवर्क में पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी का नाम भी सामने आया है. पुलिस ने बताया कि उजैद, साजिद और उनके संपर्कों ने इंस्टाग्राम और 'Session' ऐप पर 'Tuition-40', '005 Brigade' और 'Al-Muzzahid' नाम से ग्रुप बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों की मौजूदगी भी बताई गई.

हमले की साजिश में उजैद को क्या जिम्मेदारी मिली थी?

नवंबर 2025 में सेना के एक बड़े ठिकाने या काफिले पर फिदायीन हमले की योजना बनाई गई थी. इस साजिश में साजिद को सेना के ठिकाने की रेकी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि उजैद को हमले को अंजाम देने के लिए हथियार और विस्फोटक से जुड़ी व्यवस्था करनी थी.

जांच एजेंसियों का दावा है कि हमले के लिए जरूरी सामग्री और प्रशिक्षण की व्यवस्था जम्मू-कश्मीर की गुरेज घाटी में किए जाने की योजना थी, जो साजिद की गिरफ्तारी के बाद आगे नहीं बढ़ सकी.

कैसे खुला आतंकी नेटवर्क का पूरा राज?

इस मामले की शुरुआत जम्मू के बहू फोर्ट थाने में 24 नवंबर 2025 को दर्ज शिकायत से हुई थी. जांच के दौरान मोहम्मद साजिद की गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ में उजैद समेत अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए.

इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और मेरठ पुलिस ने उजैद की तलाश शुरू की. शुरुआती छापेमारी में वह हाथ नहीं आया, लेकिन करीब 10 महीने बाद उसे 24 नवंबर को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद IB, यूपी ATS और अन्य एजेंसियों ने उससे पूछताछ की.

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे, पाकिस्तान से कौन-कौन निर्देश दे रहा था और क्या सेना के ठिकानों को निशाना बनाने की कोई दूसरी योजना भी तैयार की गई थी.

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