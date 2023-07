सियाचिन में हुआ बड़ा हादसा, बंकर में आग लगने से सेना अधिकारी की मौत, 3 जवान घायल

डीएनए हिंदी: श्रीनगर के सियाचिन ग्लेशियर में एक सैन्य बंकर में आग लगने का मामला सामने आया है. इस घटना में एक सेना अधिकारी की मौत की खबर है और 3 सैनिक घायल हो गए हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है.

एएनआई के अनुसार, सियाचिन ग्लेशियर के बंकर में आज आग लगने की घटना में एक अधिकारी की जान चली गई. सेना की ओर से बताया गया है कि घटना सुबह साढ़े तीन बजे के आसपास है. बताया जा रहा है कि आग को गोला-बारूद तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया गया. आग से जलकर कुछ तंबू क्षतिग्रस्त हो गए.

In a fire accident in the Siachen glacier today, one officer lost his life while three soldiers were injured. The injured have been safely evacuated from there to hospital. The incident took place around 3.30 AM: Indian Army officials