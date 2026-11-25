अर्जुन सिंह के बयान में 16 दिसंबर की तारीख को लेकर चर्चा है. बांग्लादेश में इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है.

अर्जुन सिंह ने कहा कि बांग्लादेश को लेकर अब कोई बहाना नहीं चलेगा

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का बदला लेने की बात अर्जुन सिंह ने कही

पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने बांग्लादेश को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि भारत 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा. साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या का बदला लेने की बात भी कही. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है.

अर्जुन सिंह ने 24 नवंबर (मंगलवार) को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया. वह रास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर तक हम बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे. अब बहुत हो चुका है, बांग्लादेश को लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा. वहां हिंदुओं की जिस तरह हत्या की गई है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा.

अर्जुन सिंह ने क्यों बताई 16 दिसंबर की डेट?

अर्जुन सिंह के बयान में 16 दिसंबर की तारीख को लेकर चर्चा है. बांग्लादेश में इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है. 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना था. 16 दिसंबर की डेट इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने इसी दिन भारत से अपने देश लौटने की इच्छा जताई है.

#WATCH | Bhatpara, West Bengal: State Minister Arjun Singh says, "By December 16, we will take over Bangladesh. The way Hindus have been killed in Bangladesh, we will definitely avenge that; there is no doubt about it." (24.11) https://t.co/ufKmZVT8LG — ANI (@ANI) November 25, 2026

हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तनाव क्यों?

बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. भारत सरकार भी कई बार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर चुकी है.

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के आरोपों और शेख हसीना की वापसी को लेकर जारी विवाद के बीच अर्जुन सिंह का बयान आया है. हालांकि, बांग्लादेश पर कब्जे और बदले से जुड़ा उनका बयान एक राजनीतिक बयान है.

कौन हैं अर्जुन सिंह?

अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा से बीजेपी विधायक हैं. उन्होंने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 94,415 वोटों से जीत हासिल की थी. वह पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. उनके पास श्रम और परिवहन विभाग है. उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है. वह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं.

इससे पहले अर्जुन सिंह 2001 से लगातार चार बार तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भाटपारा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं. इसके बाद वह टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए. 1 जून 2020 को जारी बीजेपी वेस्ट बंगाल उपाध्यक्षों की लिस्ट में अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल था. 22 मई 2022 को, वह फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. लोकसभा चुनाव से पहले, 15 मार्च 2024 को सिंह ने टीएमसी छोड़ दी और फिर से भाजपा में शामिल हो गए.

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