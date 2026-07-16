केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर जताया शोक

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया था.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का सोमवार (13 जुलाई 2026) को निधन हो गया था. उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली. बुधवार सुबह अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया गया. नंद किशोर गोयनका के निधन पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शोक जताया है.

अर्जुन राम मेघवाल ने अपने शोक संदेश में लिखा कि नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ. डॉ. सुभाष चंद्रा इस असहनीय दुःख की घड़ी में मैं आपके तथा समस्त शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. स्वर्गीय नंद किशोर गोयनकाका संपूर्ण जीवन, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम सभी के लिए प्रेरणा का सतत स्रोत रहेगा.

अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि ज्ञान, परिश्रम, सेवा और संस्कारों से ओतप्रोत उनका जीवन लोकमंगल एवं समाजहित के प्रति आजीवन समर्पित रहा. उनके द्वारा स्थापित जीवन-मूल्य, उच्च आदर्श एवं मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा एवं पथ-प्रदर्शन का कार्य करते रहेंगे. एक प्रतिबद्ध विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन समर्पित स्वयंसेवक तथा गौ-सेवा एवं विविध सामाजिक कार्यों के अग्रणी प्रेरणास्रोत के रूप में उन्होंने समाज-कल्याण को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी.

'उनका सादगीपूर्ण जीवन स्मरणीय रहेगा'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, विनम्र एवं सरल व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम तथा समाज के प्रति अटूट समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा. उनकी सिद्धांतनिष्ठ जीवनशैली और सेवा-साधना समाज के लिए चिरस्थायी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी. मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक-संतप्त समस्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल प्रदान करें.

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