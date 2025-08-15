Twitter
भारत

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

महाराष्ट्र में कई नगर निकायों - नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, मालेगांव और जलगांव - ने 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. नगर निकायों के इस फैसले पर राजनीति गरमा गई है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 15, 2025, 08:04 AM IST

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र के कई नगर निकायों ने बूचड़खानों को बंद करने और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसले से राजनीति गरमा गई है. सत्ताधारी दल इसे सही ठहरा रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे लोगों के खाने की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं. इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एक टिप्पणी की और कथित तौर पर सभी शाकाहारियों को नपुंसक कह दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया. भाजपा ने राउत पर निशाना साधा और उनसे इस बयान के लिए माफ़ी मांगने की मांग की.
 
हाल ही में संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए उन पर लोगों की खाने की आजादी छीनने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था, "सरकार लोगों को मांसाहारी खाने से कैसे रोक सकती है? इस तरह के प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? क्या वे लोगों को नपुंसक बनाना चाहते हैं?"
 
राउत के बयान पर सीएम फडणवीस का पलटवार
बुधवार को फडणवीस ने राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग अब शाकाहारियों को नपुंसक कहने लगे हैं. सीएम फडणवीस ने जवाब दिया, "कुछ लोग अब शाकाहारियों को नपुंसक कहने लगे हैं. यह मूर्खता बंद होनी चाहिए. हर व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं. संविधान ने सभी को जीने का अधिकार दिया है."

भाजपा मीडिया सेल प्रमुख नवनाथ बान ने गुरुवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राउत से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा, "राउत ने वारकरी, दरकारी, मालकारी, नाथ संप्रदाय और भागवत जैसे समुदायों का अपमान किया है, जो सदियों से कट्टर शाकाहारी रहे हैं. क्या राउत का मतलब यह है कि सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?"

'नाथ संप्रदाय अपनी वीरता के लिए जाना जाता है'
वारकरी, दरकारी और मालकारी शब्द वारकरी भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, जो पंढरपुर मंदिर के पीठासीन देवता भगवान विट्ठल की पूजा पर केंद्रित है. भाजपा नेता ने कहा, "राजनीति करने का अधिकार सभी को है. वे सरकार पर हमला कर सकते हैं. लेकिन जब आप खुलेआम शाकाहारियों को नपुंसक कहते हैं, तो यह घृणित है. यह ऐसे समुदायों के लिए बेहद अपमानजनक और अपमानजनक है. जिन्होंने आध्यात्मिक और सैन्य दोनों ही रूपों में समाज के लिए अपार योगदान दिया है." बान ने आगे कहा, "नाथ संप्रदाय अपनी वीरता के लिए जाना जाता है. उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ीं और जीतीं. अगर कोई शाकाहारी समुदायों पर सवाल उठाता है और उन्हें नपुंसक कहता है, तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी."

भाजपा के संजय राउत ने राउत को चेतावनी देते हुए कहा, "राउत को इन सभी समुदायों से तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए. वरना हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा." उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) सांसद की भी आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, "टोटल डेटू, कोस्टल रोड, बीडीडी चौक, धारावी, मेट्रो, समृद्धि एक्सप्रेसवे. यह सूची लंबी है. और इन विकास कार्यों ने महाराष्ट्र की सूरत बदल दी है."
 
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के कई नगर निकायों - नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, मालेगांव और जलगांव - ने 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. कल्याण-डोंबिवली नगर निकाय, जिसने यह अधिसूचना सबसे पहले जारी की थी, ने कहा कि यह प्रतिबंध बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और बड़े जानवरों का व्यापार करने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त कसाईयों पर लागू होगा, जो 14 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू हो चुका है.

