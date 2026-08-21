डकैतों से भिड़ने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी विवेक चौहान की वीरता को 23 साल बाद मिलेगा 'राष्ट्रपति पदक', केंद्र ने SC को बताया

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था . गृह सचिव ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक देने के निर्देश का पालन नहीं करने पर होम सेक्रेटरी को अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी माना गया था.

मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी विवेक चौहान को मिलेगा वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक

23 साल पहले ग्वालियर के एक गांव को दो डकैतों से छुड़वाने के लिए होंगे सम्मानित

2018 में ही हाईकोर्ट ने दिया था राष्ट्रपति पदक दिए जाने का निर्देश

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रति जताई नाराजगी

मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी विवेक सिंह चौहान का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. 23 साल पहले जान की बाजी लगाकर दो डकैतों से गांव को मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार उन्हें 'वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक' से सम्मानित करेगी. केंद्र सरकार ने शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी. पिछले आठ सालों से वह पुरस्कार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विवेक सिंह को पुरस्कार दिए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन इस फैसला का पालन नहीं किया गया, जिस पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रति नाराजगी भी जताई. विवेक चौहान को सरकार वीरता पदक दे रही थी, जिस पर कोर्ट का कहना था कि यह पर्याप्त नहीं है, 'वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक' उच्च श्रेणी का सम्मान है, जबकि वीरता पद एक साथ कई कर्मियों को दिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच से कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने को लेकर फैसला हो गया है और इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के समक्ष गृह मंत्रालय की ओर से 20 अगस्त 2026 को जारी एक पत्र रखा, जिसके अनुसार वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है और इसे भारत के राजपत्र में उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा.' बेंच ने कहा कि इस घटनाक्रम के मद्देनजर याचिका पर अब आगे विचार करने की जरूरत नहीं है.

गृह सचिव के खिलाफ बंद होगी अवमानना की कार्यवाही

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था . गृह सचिव ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक देने के निर्देश का पालन नहीं करने पर होम सेक्रेटरी को अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी माना गया था. हालांकि, आज की सुनवाई में विवेक चौहान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट में लंबित अवमानना कार्यवाही वापस ले ली जाएगी. अवमानना की कार्यवाही नौ दिसंबर 2024 के उस निर्देश का पालन नहीं किए जाने के कारण शुरू हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र से विवेक चौहान को एक महीने के अंदर वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक देने को कहा था.

8 साल पहले ही दिया जाना था सम्मान

विवेक चौहान 2003 में ग्वालियर जिले के घाटीगांव थाने के प्रभारी थे. उन्होंने एक गांव में डकैतों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया था. इस मुठभेड़ में दो डकैत मारे गए थे और वह खुद भी घायल हो गए थे. मजिस्ट्रेट जांच में उन्हें दोषमुक्त किए जाने के बाद समय से पहले प्रोमोशन और ‘वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक’ देने की सिफारिश की गई थी. कई सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने साल 2018 में राज्य सरकार को पुरस्कार के लिए उनका नाम केंद्र को भेजने का निर्देश दिया था.

मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में उनके नाम की सिफारिश की, लेकिन गृह मंत्रालय ने उसी साल बाद में दावे को खारिज कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फिर कानूनी लड़ाई चली और हाईकोर्ट में अवमानना की कार्यवाही भी शुरू हुई. अवमानना कार्यवाही के दौरान केंद्र ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि राष्ट्रपति ने विवेक चौहान को वीरता पदक देने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस फैसले को अपर्याप्त बताया और कहा कि वीरता पदक और वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक अलग-अलग सम्मान हैं. वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक उच्च श्रेणी का सम्मान है, जबकि वीरता पदक एकसाथ कई कर्मियों को दिया जाता है.



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