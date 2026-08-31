15 साल पहले मिली थी मंजूरी, फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं खुल पा रही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी?

उत्तराखंड में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि 15 साल पहले विधानसभा में इसके लिए कानून पारित किया गया था. वहीं 7 साल पहले इसकी आधारशिला भी रखी गई थी. आइए जानते हैं कि अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं खुलने का कारण क्या है.

उत्तराखंड में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी की मंजूरी 15 साल पहले मिली थी

7 साल पहले देहरादून के पास NLU की आधारशिला भी रखी गई थी

बावजूद इसके अभी तक राज्य में NLU की स्थापना नहीं हो सकी

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की एक भी लाॅ यूनिवर्सिटी नहीं है



उत्तराखंड विधानसभा में राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) खोलने का कानून करीब 15 साल पहले पास किया गया था, लेकिन अभी तक NLU का एक भी कैंपस नहीं शुरू हो सका है. कई बार प्रस्तावित जगह बदलने के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगातार अधर में लटकी हुई है. आइए जानते हैं कि अभी तक लाॅ यूनिवर्सिटी नहीं खुलने का कारण क्या है.

क्यों चर्चा में आया मामला?

हाल के दिनों में देश की कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में संस्थागत जवाबदेही और बुनियादी सुविधाओं को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच उत्तराखंड में NLU की लंबे समय से लंबित परियोजना एक बार फिर चर्चा में आ गई.

कब पास हुआ था कानून?

उत्तराखंड विधानसभा ने वर्ष 2011 में राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कानून पारित किया था. उम्मीद थी कि जल्द ही राज्य में एक प्रतिष्ठित कानूनी शिक्षा संस्थान शुरू होगा, लेकिन करीब डेढ़ दशक बाद भी यह योजना जमीन पर नहीं उतर सकी.

क्यों हो रही यूनिवर्सिटी खुलने में देरी?

प्रस्तावित यूनिवर्सिटी के लिए अब तक कई जगहों पर विचार किया जा चुका है. शुरुआत में नैनीताल जिले के भवाली को संभावित स्थान माना गया था. इसके बाद उधम सिंह नगर के पंतनगर और देहरादून के पास रानीपोखरी का नाम सामने आया. अब हल्द्वानी को लेकर भी विचार किए जाने की चर्चा है. जगह फाइनल नहीं हो पाने के कारण अभी तक यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं शुरू हो पाया है.

हाईकोर्ट भी पहुंचा NLU का मामला

NLU की खुलने में लगातार हो रही देरी का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा. साल 2018 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए थे.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि एकेडमिक सेशन शुरू करने के लिए स्थायी कैंपस का इंतजार करना जरूरी नहीं है. यूनिवर्सिटी को शुरुआती दौर में किसी सरकारी भवन या किराए के भवन से भी संचालित किया जा सकता है. इसके बाद भी अभी तक कोई शुरुआत नही हुई है.

7 साल पहले रखी गई थी आधारशिला

साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के पास रानीपोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी. इसे देश की 23वीं NLU के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन आधारशिला रखे जाने के करीब सात साल बाद भी यूनिवर्सिटी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है. अभी तक न स्थायी कैंपस तैयार है और न ही छात्रों का पहला बैच शुरू हो सका है.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने NLU परियोजना में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कैंपस की स्थापना में लगातार देरी का खामियाजा राज्य के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक खींचतान और अंदरूनी राजनीति में उलझ गया है, जबकि राज्य के युवाओं को लंबे समय से एक राष्ट्रीय स्तर के कानूनी शिक्षा संस्थान का इंतजार है.

देश में कितनी नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी?

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु

नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (NALSAR), हैदराबाद

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU), भोपाल

वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (WBNUJS)

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), जोधपुर

हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HNLU), रायपुर

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU), गांधीनगर

GNLU सिलवासा कैंपस,सिलवासा, दादरा और नगर हवेली

डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RMLNLU), लखनऊ

राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (RGNUL), पंजाब

चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (NUALS), कोच्चि

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा (NLUO), कटक

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ज्यूडिशियल एकेडमी (NLUJA), असम

दामोदरम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (DSNLU), विशाखापत्तनम

तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (TNNLU), तिरुचिरापल्ली

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), मुंबई

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), नागपुर

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), छत्रपति संभाजीनगर

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU), शिमला

धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (DNLU), जबलपुर

डॉ. बी.आर. आंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (DBRANLU),सोनीपत

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा (NLUT), अगरतला

डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RPNLUP), प्रयागराज

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय, शिलांग

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLU Delhi)

नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी में कैसे मिलता है एडमिशन?

NLU दिल्ली के छोड़कर सभी नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन क्लैट परीक्षा (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के जरिए होता है. एग्जाम का आयोजन हर साल देश भर में कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से किया जाता है. एडमिशन काउंसलिंग के जरिए परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर होता है.

कितने नंबरों की होती है क्लैट परीक्षा?

क्लैट यूजी और क्लैट परीक्षा परीक्षा का आयोजन एक साथ किया जाता है. दोनों एग्जाम 120-120 नंबरों का होता है. परीक्षा में 1-1 नंबरों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. एग्जाम देश भर में निर्धारित किए गए विभिन्न सेंटर्स पर होता है.

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