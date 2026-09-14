दिल्ली में स्वच्छता की ओर एक और कदम, शालीमार बाग में CM रेखा गुप्ता ने किया नए सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण

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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव स्थित लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया. जानें कौन-कौन सी सुविधाओं से लैस है यह पब्लिक टॉयलेट...
दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं की दिशा में एक नई पहल की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज, 14 सितंबर 2026 को शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव स्थित लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया. इस सुविधा का मकसद स्थानीय लोगों के साथ-साथ इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को साफ-सुथरी और सुविधाजनक सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है.
आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस सार्वजनिक शौचालय में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, शौचालय की साफ-सफाई और नियमित देखरेख सुनिश्चित करने के लिए केयरटेकर की व्यवस्था की गई है. इससे उम्मीद है कि लोगों को सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल करने में अधिक सहूलियत मिलेगी और इसके रखरखाव पर भी नजर रखी जा सकेगी.
दिल्ली की जरूरतों के अनुरूप सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के क्रम में आज सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित टॉयलेट ब्लॉक जनता को समर्पित किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 14, 2026
आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टॉयलेट ब्लॉक में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है और उनकी सुविधा के लिए केयरटेकर की… pic.twitter.com/6qEU8lUaZY
सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता और बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी भी बड़े शहर के लिए अहम जरूरत है. खासकर लेबर चौक जैसे व्यस्त इलाकों में जहां बड़ी संख्या में लोग रोजाना आते-जाते हैं, वहां सार्वजनिक शौचालय की सुविधा स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. ऐसी सुविधाओं का सही रखरखाव होने पर इलाके की साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है.
दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और सार्वजनिक जगहों को अधिक स्वच्छ एवं सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाओं का विस्तार इस दिशा में अहम कदम है. इन सुविधाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए निर्माण के साथ-साथ नियमित सफाई, रखरखाव और उचित प्रबंधन पर भी दिल्ली सरकार खास ध्यान दे रही है.
इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, जिला अध्यक्ष अजय खटाना, निगम पार्षद अमित नागपाल और अनीता जैन समेत कई दूसरे लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान इलाके में नागरिक सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े प्रयासों पर भी जोर दिया गया.