Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
किस शहर में होगा आपका UPSSSC PET 2025 का एग्जाम, यहां क्लिक कर पाएं सारी जानकारी
Ganesh Chaturthi 2025: चूहा कैसे बना भगवान गणेश जी का वाहन, जानें इसकी पूरी कथा
अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान
ICC Rankings: आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत या पाकिस्तान कौन है आगे? यहां देखें टॉप-10 रैकिंग्स
संन्यास लेने के बाद अचानक Cheteshwar Pujara को क्यों मांगनी पड़ी माफी? देर रात शेयर की वीडियो
निक्की भाटी की भाभी की जुबानी एक और दर्दनाक कहानी- 'बेटी के लिए इंसाफ की गुहार पर बहू का क्या कसूर था?'
ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी
अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने वाले Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई
भारत
निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने अब अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे दहेज के लिए उनका घर टूट चुका है और उन्हें भी प्रताड़ना और मारपीट का शिकार होना पड़ा....
निक्की भाटी हत्याकांड मामले में रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मीनाक्षी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे दहेज के लिए उनका घर टूट चुका है और उन्हें भी प्रताड़ना और मारपीट का शिकार होना पड़ा. उन्होंने अपनी दोनों ननदों को भी नहीं छोड़ा और कहा कि भाई के साथ मिलकर उन्होंने भी घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
मीनाक्षी ने दावा किया कि वह नौ साल की शादी में सिर्फ 9 महीने ही अपने ससुराल में रह पाईं. जो परिवार आज अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसे अपनी बहू के आंसू क्यों दिखाई नहीं दे रहे. उन्होंने आगे कहा कि निक्की और उनका मामला एक जैसा है. फर्क सिर्फ इतना है कि निक्की दुनिया छोड़कर जा चुकी है लेकिन वह जिंदा होकर भी तिलतिलकर मर रही हैं.
मीनाक्षी की शादी साल 2016 में निक्की के बड़े भाई रोहित से हुई थी. शुरुआत से ही दहेज को लेकर खूब तमाशे हुए. शादी में लड़कीवालों ने सियाज गाड़ी और 20 तोला सोना दिया. लेकिन लालची ससुरालवालों को इतना सबकुछ कम लगा. उन्होंने कहा कि उन्हें खराब गाड़ी मिली है जिसकी वजह से उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया. इसके बाद हफ्तेभर में गाड़ी बेच दी गई. शादी के बाद से ही उन्हें रोजाना तानों, मारपीट और अपमान का सामना करना पड़ा.
मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि घर की महिलाएं जैसे उनकी सास और ननद भी उनका बाल पकड़कर घसीटती थीं और उन्हें घर से भाग जाने को कहती थीं. वह अपने बेटे की शादी कहीं और कराना चाहते थे. इस शादी को बचाने के लिए 100 से ज्यादा पंचायतें भी हुईं लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला. उन्होंने अपने पति पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया.
मीनाक्षी ने पति पर 2018 में दहेज प्रताड़ना का केस भी लगाया लेकिन 2020 में दबाव और अपना घर बचाने की चाहत में इस केस को वापस ले लिया. उसी साल उनके पिता की मौत हुई और फि वह अपने ससुराल से बेघर हो गईं. निक्की की भाभी ने बताया कि उनके पिता अक्सर कहते थे कि ऐसे लोगों से कोई रिश्ता मत रखो, लेकिन वह अपना घर बचाने के लिए काफी समय तक खामोश रहीं.
उन्होंने कहा कि उनके ससुराल वालों ने हमेशा अपनी बेटियों को सपोर्ट किया लेकिन बहू को बोझ समझा. बहू को मोबाइल रखने की भी इजाजत नहीं थी लेकिन बेटियों को पार्लर खोलकर दिया गया और उनके इंस्टाग्राम पर रील बनाने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. मीनाक्षी ने कहा कि जो परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांग रहा है, उसकी बहू के इंसाफ का क्या?
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.