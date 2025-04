India bans PAK YouTube channels: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है. इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सूत्रों के अनुसार, 'गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है.'

On the recommendations of the Ministry of Home Affairs, the Government of India has banned the 16 Pakistani YouTube channels including Dawn News, Samaa TV, Ary News, Geo News for disseminating provocative and communally sensitive content, false and misleading narratives and… pic.twitter.com/AusR1fCkvN