अमेरिका से डिपोर्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की आज भारत आने की उम्मीद

सिद्धू मूसेवाला बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के 19 नवंबर को भारत पहुंचने की उम्मीद है.अनमोल बिश्नोई, जिसे विदेश से बिश्नोई गिरोह का मुख्य षड्यंत्रकारी और संचालन प्रमुख माना जाता है जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने नवंबर 2024 में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया था.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को निर्वासित कर दिया है. अनमोल बाबा सिद्दीकी की हत्या और 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या सहित कई हिंसक अपराधों में वांछित अभियुक्त है. अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद भारत ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी थी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने मारे गए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भेजे एक ईमेल में निष्कासन की पुष्टि की है. संदेश में कहा गया है, "यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को संघीय सरकार द्वारा अमेरिका से निकाल दिया गया है. अपराधी को 18 नवंबर, 2025 को निकाला गया था." बिश्नोई के 19 नवंबर को भारत पहुँचने की उम्मीद है.

जीशान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "चूंकि मैं पीड़ित परिवार से हूं, इसलिए मेरा ईमेल अमेरिकी अधिकारियों के पास पंजीकृत था. आज सुबह मुझे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है."

लंबे समय से प्रतीक्षित गिरफ्तारी

बिश्नोई गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी और विदेशी संचालन प्रमुख माने जाने वाले अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी अधिकारियों ने नवंबर 2024 में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद, महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद, भारत ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की. इंटरपोल ने उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था. उनका प्रत्यर्पण भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है, जो वर्षों से उनका पीछा कर रही थीं.



हिंसा का एक सिलसिला शुरू कर दिया था

अनमोल बिश्नोई अक्टूबर 2024 में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में वांछित है. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उसे मास्टरमाइंड बताया है और अपराध के निर्देश देते हुए अनमोल की कथित तौर पर वॉयस क्लिप बरामद की है.

उन पर मई 2022 में लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियार और रसद सहायता प्रदान करने का भी आरोप है . इसके अलावा, वह अप्रैल 2024 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में भी वांछित आरोपी हैं.

मुंबई और नवी मुंबई पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्रों के अनुसार, अनमोल बिश्नोई की भूमिका "संचालनात्मक और दिशा-निर्देशात्मक" थी, कथित तौर पर वह सुरक्षित ऐप्स के ज़रिए विदेश में बैठे शूटरों और गिरोह के सदस्यों से संवाद करता था. अदालत में पेश किए गए सबूत, जिनमें ऑडियो चैट ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल हैं, दिखाते हैं कि अनमोल ने मुख्य शूटर विक्की गुप्ता को सलमान खान को "डराने" के तरीके से गोली चलाने का निर्देश दिया था, जिससे यह साबित होता है कि यह हमला आपराधिक धमकी की एक सुनियोजित कार्रवाई थी.

