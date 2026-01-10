FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

कौन हैं प्रिंसेस इसाबेला, जिनके साथ Donald Trump के बेटे की शादी की चर्चा, दहेज में मिलेगा ग्रीनलैंड!

नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार! ₹1.19 करोड़ के इनामी 63 माओवादियों का एक साथ आत्मसमर्पण

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

भारत

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

हरीश रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता के जन-दबाव के कारण ही हुआ है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए मानी है. मेरे हिसाब से इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए.

रईश खान

Updated : Jan 10, 2026, 12:45 AM IST

Ankita Bhandari case

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अपनी स्वीकृति दी है, लेकिन यह जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए.

अंकिता भंडारी केस की CBI जांच की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान लिया है. अब इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाएगी.

सीएम ने कहा कि अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है.

सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है. उत्तराखंड में कानून का राज है, यहां दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.

हरीश रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता के जन-दबाव के कारण ही हुआ है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए मानी है. मेरे हिसाब से इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि जब तक यह जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में नहीं होगी, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा. इसीलिए जरूरी है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ही हो. दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए, उनके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए. साथ ही उस VVIP की संलिप्तता का पता लगना चाहिए, जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप्स में दावा किया जा रहा है.

