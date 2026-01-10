कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

हरीश रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता के जन-दबाव के कारण ही हुआ है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए मानी है. मेरे हिसाब से इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अपनी स्वीकृति दी है, लेकिन यह जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए.

अंकिता भंडारी केस की CBI जांच की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान लिया है. अब इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाएगी.

सीएम ने कहा कि अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है.

सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है. उत्तराखंड में कानून का राज है, यहां दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.

हरीश रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता के जन-दबाव के कारण ही हुआ है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए मानी है. मेरे हिसाब से इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जब तक यह जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में नहीं होगी, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा. इसीलिए जरूरी है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ही हो. दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए, उनके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए. साथ ही उस VVIP की संलिप्तता का पता लगना चाहिए, जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप्स में दावा किया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.