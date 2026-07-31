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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

किसी जानवर की तरह शव को नाले में फेंक दिया...ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ी सुनवाई 13 जुलाई को पूरी कर ली थी. 31 जुलाई को सजा सुनाई गई. उम्रकैद की सजा मिलने के बाद ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 31, 2026, 05:44 PM IST

किसी जानवर की तरह शव को नाले में फेंक दिया...ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

ताहिर हुसैन समेत पांच को उम्रकैद की सजा मिली. फोटो (ANI)

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  • दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई
  • ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी उम्रकैद 
  • दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी

Ankit Sharma murder case: साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शुक्रवार, 31 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी पाए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने यह आदेश सुनाया. 

सजा सुनाते हुए अदालत ने क्या-क्या कहा?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अपराध उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया गया था और इसे बेहद बेरहमी से अंजाम दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि इस अपराध को सिर्फ धर्म के आधार पर अंजाम दिया गया था. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मृतक के शव को किसी जानवर की तरह चांदबाग पुलिया तक घसीटा गया और फिर नाले में फेंक दिया गया. उन्होंने कहा कि ऐसी बर्बरता घिनौनी और विचलित करने वाली है. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि यह समाज को झकझोर देने वाली बहुत गंभीर घटना थी.

क्यों नहीं मिली मौत की सजा?

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों के लिए दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा की मांग की थी. लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं लाया जिससे साबित हो कि पांचों दोषियों को जुर्म करने की आदत थी. कोर्ट ने कहा कि दोषियों का दोषियों का आदतन अपराधी होना साबित नहीं हुआ है इसलिए उन्हें डिसिप्लिन में रखा जा सकता है. 

पुलिस की दलील से सामने आई बर्बरता

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अंकित शर्मा के साथ की गई बर्बरता की पूरी कहानी बताई थी. पुलिस के अनुसार, अंकित शर्मा का अपहरण किया गया और हत्या से पहले उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. उनके शरीर पर कुल 51 घाव पाए गए थे जिसमें से 18 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे. इस्तेमाल किए गए हथियारों से अपराध के पीछे की मंशा और क्रूरता का पता चलता है.  जानवरों जैसी हरकत पर उतर आए थे. पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी पीड़ित की मौत के बाद भी वार करते रहे. 

क्या था अंकित शर्मा की हत्या का पूरा मामला?

यह मामला फरवरी 2020 का है. तब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अंकित के शरीर पर 50 से ज्यादा घाव थे. इस मामले में कुल 11 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे. 

कोर्ट ने इनमें से छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने 13 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 365 यानी अपहरण, 188, 153ए, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया. कोर्ट ने आरोपियों को आपराधिक साजिश यानी धारा 120बी के आरोप से बरी कर दिया. सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. हालांकि, आपराधिक साजिश का दोषी न पाए जाने के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 

बता दें कि घटना वाले दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी अंकित शर्मा शाम करीब 5 बजे किराने का सामान और घर की अन्य चीजें खरीदने के लिए निकले थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे. वह बीच रास्ते दंगाइयों के हत्थे चढ़ गए थे. कई घंटे बीतने के बाद भी जब अंकित घर नहीं लौटे तो उनके पिता ने यालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी.  बाद में अंकित का शव एक नाले से बरामद हुआ था. GTB अस्पताल ने उन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया था.  

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