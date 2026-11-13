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बांग्लादेश से भेजी अमिताभ के बंगले और दिलजीत के कॉन्सर्ट में धमाके की धमकी, अंकित संखवार के लैपटॉप में 22 लाख फेक आईडी

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बांग्लादेश से भेजी अमिताभ के बंगले और दिलजीत के कॉन्सर्ट में धमाके की धमकी, अंकित संखवार के लैपटॉप में 22 लाख फेक आईडी

अंकित पाकिस्तान-बांग्लादेश को आईडी बेचता था. उसके लैपटॉप से पता चला है कि अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा और पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी बांग्लादेश से भेजी गई थी.

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Neelam

Updated : Nov 13, 2026, 10:49 AM IST

बांग्लादेश से भेजी अमिताभ के बंगले और दिलजीत के कॉन्सर्ट में धमाके की धमकी, अंकित संखवार के लैपटॉप में 22 लाख फेक आईडी

बांग्लादेश से भेजी गई अमिताभ बच्चन के बंगले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके की धमकी (Image Source: IANS)

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देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को फेक ईमेल उपलब्ध कराने के आरोपी अंकित संखवार के लैपटॉप से एटीएस के हाथ बड़ी लीड लगी है. 15 दिनों से एटीएस अंकित के लैपटॉप की जांच कर रही थी, जिसमें उसे 17 लाख और फर्जी ईमेल मिले हैं. कुछ दिन पहले एटीएस ने कानपुर से अंकित संखवार को गिरफ्तार किया था. 

22 लाख फेक ईमेल आईडी मिलीं

अंकित पाकिस्तान और बांग्लादेश को आईडी बेचता था. लैपटॉप से यह भी पता चला है कि अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा और पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी बांग्लादेश से भेजी गई थी. नई आईडी के साथ उन फर्जी मेल आईडी के संख्या 22 लाख हो गई है, जो अंकित ने मुहैया करवाई थीं. एटीएस ने गूगल को इन  22 लाख आईडी बंद करने के लिए पत्र भेजा है.

पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बेचीं ईमेल आईडी

28 अक्टूबर को एटीएस ने अंकित को गिरफ्तार किया था, उस वक्त खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम और दिल्ली के स्कूलों और दिलजीत के दिल्ली वाले शो में धमाका करने की धमकी जिन ई-मेल के जरिए दी गई थी, उन्हें अंकित ने क्रिएट किया था. ये ईमेल और पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बेची गईं और वहीं से धमकियां भी दी गईं. 

गिरफ्तारी के बाद अंकित संखवार के लैपटॉप से एटीएस को 5 लाख फर्जी ईमेल आईडी मिली थीं, लेकिन जब उसके पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई और डेटा रिकवर किया गया तो उसमें 17 लाख फर्जी और ईमेल आईडी मिलीं. एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि अंकित ने सोशल मीडिया और वीडियो के जरिए इस धंधे के बारे में जानकारी जुटाई थी.

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि ई-मेल आईडी simenbriones9265@gmail.com से गौतमबुद्ध नगर, यूपी, दिल्ली और गुरुग्राम के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे थे. इसके बाद एटीएस ने ईमेल की जांच की तो पता चला कि ईमेल आईडी के एक्सेस का मास्टरमाइंड अंकित संखवार के पास है. पुलिस ने बताया कि वह वाईफाई और प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईमेल आईडी बनाता था.

6000 USDT क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट

एटीएस की जांच पड़ताल में पता चला है कि आरोपी फेसुबक के Buy & Sell ग्रुप के जरिए लोगों से संपर्क करके ईमेल आईडी बचेता था. एटीएस के अनुसार ईमेल आईडी बेचने के लिए 6000 USDT क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट ली गई थी. अंकित ने बताया कि फेसबुक और वॉट्सएप के जरिए वह बांग्लादेशी युवक अलामीनइस्लाम उर्फ अलामीन से जुड़ गया था, जिसने फर्जी ईमेल आईडी मुहैया करवाने के लिए कहा था. simenbriones9265@gmail.com आईडी अंकित ने अलामीन को ही भेजी थी.

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